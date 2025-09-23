Qəzada ölən həkimin bu VİDEOsu

Sosial şəbəkədə yayılan video görənləri duyğulandırıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, yol-nəqliyyat hadisəsi zamanı dünyasını dəyişən həkim Kənan Çobanlının məclislərin birindən görüntüsü yayılıb.

Səsləndirilən mahnıya rəqs edən mərhum həkimin görüntüsü diqqət çəkib.

Qey edək ki, "Hyundai" markalı avtomobili ilə qəzada vəfat edən 1990-cı il təvəllüdlü Kənan Çobanlı stomatoloq kimi çalışıb.