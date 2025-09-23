Nəsimi festivalı beynəlxalq əhəmiyyət daşıyır - Pakistandan olan nümayəndə - FOTO
Heydər Əliyev Mərkəzində Nəsimi - şeir, mənəviyyat, incəsənət festivalının təntənəli açılışı keçirilib. Festival Heydər Əliyev Fondu və Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən təşkil olunub, Təhsil, Elm və Mədəniyyət üzrə Ümumdünya İslam Təşkilatı (ISESCO) ilə tərəfdaşlıq əsasında reallaşıb.
Day.Az xəbər verir ki, festivalın açılışında "Əbədi həqiqətin axtarışında" mövzusunda Beynəlxalq Forum keçirilib.
Forumda Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan, Özbəkistan, Kanada, Almaniya, İran, İraq, Oman, Tacikistan və digər ölkələrdən təxminən yetmiş tədqiqatçı və alim iştirak edib.
Tədbirin qonaqlarından biri - Pakistanın Allama İqbal Açıq Universitetinin professoru Ali Kumayl Qızılbaş forum çərçivəsində "Nəsimi və Məhəmməd İqbalın nəzmində yer alan məhəbbətin fələsəfəsi" başlıqlı məruzə ilə çıxış edərək, "Nəsimi" festivalının yüksək səviyyədə keçirilməsini təqdir edib.
"Bizim festivalda iştirakımız sadəcə bir səfər deyil. Bu, mədəniyyətlərarası dialoqa şüurlu töhfə vermək və poeziya və fəlsəfə vasitəsilə xalqlar arasında körpülər qurmaq istəyimizdir. Biz buraya açıq ürəklə gəlmişik, öz baxışımızı bölüşmək, yeni biliklər əldə etmək və humanizm, mənəvi dərinlik və düşüncənin cəsarətinin simvolu olan Nəsimiyə ehtiram göstərmək üçün. Bu festivalın beynəlxalq əhəmiyyəti var. O, fəlsəfəni, poeziyanı və mədəniyyəti təcəssüm etdirir. Nəsimiyin düşüncələri Cəlaləddin Ruminin (Məvlana) fəlsəfəsi ilə eyniyyət təşkil edir, onun irsi də Pakistanda böyük hörmətlə qarşılanır. Nəsimi və Rumi Şərq və Qərbi birləşdirən əbədi dəyərlərin - sevgi, mərhəmət, sözün gücünə inam və insan ləyaqətinin rəmzidir. Əminəm ki, belə festivallar beynəlxalq əlaqələrin möhkəmlənməsində, mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafında və ümumbəşəri əhəmiyyətli mənəvi irsin təbliğində mərkəzi rol oynayır", -deyə Trend-ə Əli Kumayl Qızılbaş bildirib.
