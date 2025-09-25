https://news.day.az/azerinews/1783058.html Sumqayıt-Novxanı yolunda qəza - Piyada öldü Dünən gecə Sumqayıt-Novxanı yolunda ağır yol qəzası baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə saat 01:30 radələrində Saray qəsəbəsi ərazisində qeydə alınıb. Belə ki, Heybət Talıb oğlu Əliyev "Volkswagen" markalı avtomobillə yolu keçmək istəyən 1968-ci il təvəllüdlü Rəşid Zeydulla oğlu Fərzullayevi vurub.
