https://news.day.az/azerinews/1783509.html Sumqayıtda yeni avtobuslar xəttə buraxılıb Sumqayıtda nəqliyyat şəbəkəsi genişlənir. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, yeni 9 A nömrəli marşrut xətti fəaliyyətə başlayıb. Məlumata görə, 9 və 9 A nömrəli marşrut xətləri Sumqayıt-Ceyranbatan-Saray istiqamətində sərnişin daşımalarını həyata keçirəcək.
Bu addım bölgədə nəqliyyat imkanlarının yaxşılaşdırılması və sərnişinlərin rahatlığının artırılması məqsədi daşıyır.
