III MDB Oyunları: Voleybol millimiz turnirə qələbə ilə başlayıb

Azərbaycanın ilk dəfə ev sahibliyi etdiyi III MDB Oyunlarında voleybol yarışlarına start verilib.

Day.Az İdman.biz-ə istinadən xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil edilən görüşlərdə qızlardan ibarət Azərbaycan millisi də ilk sınağına çıxıb.

A qrupunda yer alan yığma Tacikistanla qarşılaşıb. Görüş millinin 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Komanda növbəti görüşünü oktyabrın 3-də Özbəkistan seçməsinə qarşı keçirəcək.