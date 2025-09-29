https://news.day.az/azerinews/1784235.html III MDB Oyunları: Voleybol millimiz turnirə qələbə ilə başlayıb Azərbaycanın ilk dəfə ev sahibliyi etdiyi III MDB Oyunlarında voleybol yarışlarına start verilib. Day.Az İdman.biz-ə istinadən xəbər verir ki, Gəncə İdman Sarayında təşkil edilən görüşlərdə qızlardan ibarət Azərbaycan millisi də ilk sınağına çıxıb. A qrupunda yer alan yığma Tacikistanla qarşılaşıb.
