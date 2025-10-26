Vanqadan qarşıdakı illər üçün dəhşətli PROQNOZLAR
Məşhur bolqar görücünün proqnozları 5079-cu ilə qədər uzanır. Belə çıxır ki, həyatı boyu bəşəriyyətin taleyi ilə bağlı son dərəcə dəqiq proqnozlar verən bolqar görücü Vanqa gələcəyi bir neçə min il əvvəldən proqnozlaşdırıb.
Onun proqnozları, onun fikrincə, dünyanın sonunun baş verəcəyi 5079-cu ilə qədər etibarlıdır. Bununla belə, Vanqanın proqnozlarına inananların əksəriyyəti həyatlarında baş verə biləcək hadisələrlə ən çox maraqlanırlar və bir çoxları üçün bu, növbəti 75 il deməkdir.
Maraqlıdır ki, Vanqanın 2100-cü ilə qədər proqnozları çox təfərrüatlı şəkildə qeydə alınıb. Ancaq problem ondadır ki, növbəti əsrə baxış kifayət qədər qaranlıqdır: dini inqilablar, xəstəliklərin alovlanması və müəyyən pafoslu siyasi qüvvələrin qayıdışı artıq az qalıb.
Məsələn, Vanqa 2033-cü ildə bəşəriyyətin qlobal istiləşmənin növbəti nəticələri ilə üzləşəcəyini və dəniz səviyyəsinin dağıdıcı səviyyələrə yüksələcəyini proqnozlaşdırıb.
"2033: Qütb buzlarının əriməsi səbəbindən okeanların səviyyəsi yüksələcək", - Vanqanın ardıcılları onun öncəgörənliyini qeyd ediblər.
İqlim dəyişikliyinin 2066-cı ilə qədər təhlükəyə çevriləcəyi proqnozlaşdırılır və ABŞ bundan düşmənlərini qorxutmaq vasitəsi kimi istifadə edəcək.
Onun proqnozunda deyilir: "2066: Birləşmiş Ştatlar iqlimi yeni silah kimi istifadə edəcək - qəfil soyutma (və ya donma).
Daha da qorxuludur ki, Vanqa 2088-ci ilə qədər temperaturun bizim ən kiçik problemimiz olacağına inanır.
"2088: Yeni bir xəstəlik ortaya çıxacaq. Bir neçə saniyə ərzində qocalma" deyən Vanqa, 2097-ci ilə qədər bəşəriyyətin bu ölümcül bəlaya çarə tapacağını söyləyib: "Sürətli qocalma xəstəliyi üzərində qələbə".
2100-cü ildə bəşəriyyət yeni enerji mənbəyi yaradacaq, "ehtimal ki, idarə olunan termonüvə sintezi". Həmin il qlobal aclıq da azalacaq.
Vanqa inanırdı ki, 2046-cı ilə qədər tibb xüsusilə orqan klonlaşdırılması sahəsində heyrətamiz irəliləyişlərə nail olacaq ki, bu da həyat qurtaran əməliyyatlara imkan verəcək.
Və 2084-cü ildə o, bəşəriyyətin, nəhayət təbiəti bərpa etməkdə uğur qazanacağını proqnozlaşdırıb.
Digər şeylərlə yanaşı, Vanqa 2043-cü ildə Avropanın İslam xilafətinə çevrilməsinin başa çatacağını proqnozlaşdırıb. Qlobal iqtisadiyyat müsəlmanların hakimiyyəti altında çiçəklənəcək və Roma paytaxt olacaq.
Bolqarıstanlı görücü 2066-cı ildə ABŞ-ın müsəlman Romaya hücumunu proqnozlaşdırıb.
Vanqa hətta 2076-cı ildə kommunizmin sinifsiz cəmiyyəti dirçəldəcəyini və populyarlaşdıracağını proqnozlaşdırıb.
2100-cü ildə isə alimlər süni günəş yaradacaqlar.
Lent.az
