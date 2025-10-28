https://news.day.az/azerinews/1791310.html İstanbulda binaya ildırım düşdü - ANBAAN VİDEO Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşən Maliyyə Mərkəzindəki binalardan birinə ildırım düşməsi hadisəsi baş verib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə anı ərazidə olanlar tərəfindən kameraya çəkilib və görüntülər qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə geniş şəkildə yayılıb.
İstanbulda binaya ildırım düşdü - ANBAAN VİDEO
Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşən Maliyyə Mərkəzindəki binalardan birinə ildırım düşməsi hadisəsi baş verib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə anı ərazidə olanlar tərəfindən kameraya çəkilib və görüntülər qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə geniş şəkildə yayılıb.
Qeyd edək ki, ildırımın düşdüyü binada ciddi fəsadların olub-olmaması barədə hələlik rəsmi açıqlama verilməyib.
