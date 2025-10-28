İstanbulda binaya ildırım düşdü

Türkiyənin İstanbul şəhərində yerləşən Maliyyə Mərkəzindəki binalardan birinə ildırım düşməsi hadisəsi baş verib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə anı ərazidə olanlar tərəfindən kameraya çəkilib və görüntülər qısa müddətdə sosial şəbəkələrdə geniş şəkildə yayılıb.

Qeyd edək ki, ildırımın düşdüyü binada ciddi fəsadların olub-olmaması barədə hələlik rəsmi açıqlama verilməyib.