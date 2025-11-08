Yaponiyada əhaliyə talonla düyü paylanacaq
Yaponiya hökuməti 43 yaşlı kənd təsərrüfatı naziri Norikadzu Sudzuki tərəfindən ilk dəfə irəli sürülən düyü talonlarının paylanması təşəbbüsünü iqtisadi tədbirlər paketinə daxil etməyi planlaşdırır.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Bir neçə gün əvvəl Sudzuki qiymət artımına qarşı mübarizə tədbiri kimi düyü talonlarının paylanmasını təklif etmişdi.
Məlumata görə, bəzi bələdiyyələr artıq ehtiyat vəsaitlərdən, o cümlədən müavinətlərdən istifadə edərək oxşar tədbirləri tətbiq etməyə başlayıblar.
Jurnalistlərin məlumatına əsasən, hökumət müavinətlərin verilməsini genişləndirməyi və tədbirlər paketinə düyü talonlarından məqsədli istifadəni əlavə etməyi planlaşdırır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре