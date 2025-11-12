Natiq Ağayev Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib

Natiq Nuşravan oğlu Ağayev Balakən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.