https://news.day.az/azerinews/1794878.html Prezident İlham Əliyev Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısını vəzifəsindən azad edib Vüqar Vahid oğlu Novruzov Naftalan Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
