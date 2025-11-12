Göygölə yeni icra başçısı təyin edilib

Vüqar Vahid oğlu Novruzov Göygöl Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezdient İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.