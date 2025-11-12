https://news.day.az/azerinews/1794880.html Göygölə yeni icra başçısı təyin edilib - SƏRƏNCAM Vüqar Vahid oğlu Novruzov Göygöl Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezdient İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Göygölə yeni icra başçısı təyin edilib - SƏRƏNCAM
Vüqar Vahid oğlu Novruzov Göygöl Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilib.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezdient İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
