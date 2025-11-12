https://news.day.az/azerinews/1794882.html Prezident İlham Əliyev Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edib Elşən Nazim oğlu Həsənli KürdəmirRayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
