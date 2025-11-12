Prezident İlham Əliyev Kürdəmir Rayon İcra Hakimiyyətinə yeni başçı təyin edib

Elşən Nazim oğlu Həsənli KürdəmirRayon İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin edilsin.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.