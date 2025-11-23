https://news.day.az/azerinews/1797274.html Trampın sərvəti 1,1 milyard dollar azalıb ABŞ Prezidenti Donald Trampın sərvəti 2025-ci ilin sentyabr ayından bəri 1,1 milyard dollar azalaraq 6,2 milyard dollara enib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Forbes" jurnalı məlumat yayıb. Nəşrin məlumatına əsasən, itkilər Trump Media & Technology Group şirkətinin səhmlərinin ucuzlaşması ilə bağlıdır.
