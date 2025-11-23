Trampın sərvəti 1,1 milyard dollar azalıb

ABŞ Prezidenti Donald Trampın sərvəti 2025-ci ilin sentyabr ayından bəri 1,1 milyard dollar azalaraq 6,2 milyard dollara enib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə "Forbes" jurnalı məlumat yayıb.

Nəşrin məlumatına əsasən, itkilər Trump Media & Technology Group şirkətinin səhmlərinin ucuzlaşması ilə bağlıdır. Sentyabrda təxminən 17 dollara ticarət olunan səhmlərin qiyməti hazırda 10,30 dollara düşüb.

Bu dəyişikliklə Tramp Forbes milyarderlər siyahısında 595-ci pilləyə geriləyib. Sentyabrın əvvəlində jurnal onun sərvətini 7,3 milyard dollar qiymətləndirərək siyahıda 201-ci yerdə göstərmişdi.