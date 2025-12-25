Bakıda sərnişin avtobusu ağır qəza etdi - Ölənlər və yaralananlar var - VİDEO
Qaradağ rayonunda baş verən ağır avtobus qəzasında ölənlərin kimliyi məlum olub.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, ağır qəza nəticəsində avtobusda olan 2 nəfər hadisə yerində ölüb.
Onlardan biri Bəşirov Taleh Üzeyir oğlu adı kişi, biri isə Cənnət adlı qadındır.
Ölən şəxslər Qaradağ rayonu Çeyildağ qəsəbəsinin sakinləridir.
Qaradağ rayonunda sərnişin avtobusu qəzaya uğrayıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, Qaradağ rayonun ərazisində sərnişindaşıma fəaliyyəti göstərən 122 saylı marşurut qəza edib.
Hadisə Bakı-Qazax magstralının Qaradağ rayonu ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Qaradağ rayonunun Lökbatan-Çeyildağ-Lökbatan istiqamətində hərəkət edən avtobus Sahil qəsəbəsi ərazisində qəza edib.
İlkin məlumata görə, qəza nəticəsində avtobusda olan sərnişinlərdən iki nəfər ölüb. Bir neçə nəfərin isə yaralandığı bildirilir.
