Buzlu yolda baş verən qəzanın ANBAAN VİDEOSU Bakı-Şamaxı yolundan qəza baş verib. Day.Az xəbər verir ki, görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Buzlu yolda hərəkət edən sürücü anidən idarəetməni itirib. Sürüşən avtomobil qarşıdakı maşına dəyib. Həmin anları təqdim edirik:
