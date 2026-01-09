Binəqədidə avtomobil yandı - VİDEO
Paytaxtın Binəqədi rayonunda avtomobil yanıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə yerində çəkilmiş kadrlar sosial şəbəkədə yayılıb.
"Opel Astra" markalı avtomobilin hansı səbəbdən yandığı bəlli deyil.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin "112" qaynar telefon xəttinə paytaxtın Binəqədi rayonu, M.Ə.Rəsulzadə qəsəbəsində avtomobildə yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.
Məlumatla əlaqədar dərhal əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub.
Yanğınsöndürənlərin tərəfindən "Opel" markalı minik avtomobilində baş vermiş yanğın qısa müddətdə söndürülüb.
Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb.
Yaxınlıqda yerləşən obyekt və yaşıllıq sahə yanğından mühafizə olunub.
Həmin kadrları təqdim edirik:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре