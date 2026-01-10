10 dəqiqəyə hazır - Təcrübəli ev xanımları kartofu necə sürətlə bişirirlər?
Gündəlik qayğılar içində bəzən ən sadə xörəyin hazırlanması belə çox vaxt apara bilər. Lakin mətbəx sirlərini bilənlər kartofun bişmə müddətini üç dəfə azaltmağın yollarını paylaşırlar. Bu üsullar həm qazanda, həm də mikrodalğalı sobada işə yarayır.
Qazanda 10 dəqiqəyə kartof necə qaynadılır?
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, əsas sirr bişirməyə soyuq su ilə başlamamaqdır:
Doğranmış kartofların üzərinə dərhal qaynar su əlavə edin. Bu, prosesi əhəmiyyətli dərəcədə sürətləndirir.
Su qaynamağa başlayanda qazana bir az kərə yağı və ya bitki yağı əlavə edin. Yağ suyun səthində nazik bir təbəqə yaradaraq daxili temperaturun artmasına kömək edir. Bu üsulla kartoflar daha tez hazır olur.
Mikrodalğalı sobada 8 dəqiqəyə kartof
Daha sürətli nəticə istəyənlər üçün mikrodalğalı soba ən yaxşı seçimdir:
Kartofları kub və ya dilim şəklində doğrayın, duz və ədviyyat əlavə edin.
Onları sellofan torbaya qoyub ağzını möhkəm bağlayın, buxarın çıxması üçün üzərində bir neçə kiçik dəlik açın.
Maksimum gücdə 8 dəqiqə saxlayın və yeməyiniz hazırdır.
5 dəqiqəyə qabıqlı kartof (püre üçün)
Bütöv kartof yumrularını belə qısa müddətdə bişirmək mümkündür:
Kartofları yaxşıca yuyun, torbaya qoyun və diş çöpü ilə bir neçə yerdən deşin.
Mikrodalğalı sobanı 5 dəqiqəlik yandırın. Nəticədə yumşaq və dadlı kartoflar əldə edəcəksiniz.
