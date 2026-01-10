Çin, Rusiya və İran birgə dəniz təlimlərinə başlayıb

Çin, İran və Rusiya Cənubi Afrika Respublikasının sularında hərbi təlimlərə başlayıb.

Day.Az "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, "BRİCS Plus" adlandırılan təlimlər tranzit yollarının və dəniz ticarətinin təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədi daşıyır.