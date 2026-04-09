Siyasi partiyalar maliyyə hesabatlarını təqdim etdi - SİYAHI
Azərbaycanda dövlət qeydiyyatına alınmış siyasi partiyalar 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarını Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) təqdim edib.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, MSK-ya maliyyə hesabatı təqdim edən partiyalar aşağıdakılardır:
1 Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP)
2 Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası (AMİP)
3 "Ana Vətən" Partiyası (AVP)
4 Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyası (VHP)
5 Müsavat Partiyası
6 Ağ Partiyası (AğP)
7 Azərbaycan Ümid Partiyası (ÜMİD)
8 Azərbaycan Demokratik Maarifçilik Partiyası (ADMP)
9 Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası (AXCP)
10 Vəhdət Partiyası (VP)
11 Azərbaycan Xalq Partiyası (AXP)
12 Azərbaycan Demokrat Partiyası (ADP)
13 Ədalət Partiyası
14 Müasir Musavat Partiyası (MMP)
15 Böyük Quruluş Partiyası (BQP)
16 Demokratik İslahatlar Partiyası (DİP)
17 Ədalət, Hüquq, Demokratiya (ƏHD)
18 Böyük Azərbaycan Partiyası (BAP)
19 Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyası (KXCP)
20 Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası (MDHP)
21 Yeni Zaman Partiyası (YZP)
22 Milli Cəbhə Partiyası (MCP)
23 Respublikaçı Alternativ (REAL)
24 Gələcək Azərbaycan Partiyası (GAP)
25 Haqq Ədalət Partiyası (HƏP)
26 Azad Vətən Partiyası (Azad Vətən)
Qeyd edək ki, "Siyasi partiyalar haqqında" Qanuna əsasən, siyasi partiya tərəfindən illik maliyyə hesabatı auditor rəyi ilə birlikdə hər il aprelin 1-dən gec olmayaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilir.
