Dünyanın ammonyakla çalışan ilk gəmisi təqdim olunub
"HD Hyundai Heavy Industries" şirkəti dəniz daşımalarının dekarbonizasiyası istiqamətində mühüm addım ataraq, dünyada ilk dəfə ammonyak yanacağı ilə işləyən gəmini təqdim edib.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Gəminin tikintisinin başa çatması və ona ad verilməsi mərasimi 9 aprel 2026-cı il tarixində keçirilib. Gəmi tam şəkildə ammonyakla işləyir və neft mənşəli yanacaqdan istifadə etmir. Bu isə ona karbon qazı emissiyaları olmadan fəaliyyət göstərməyə imkan verir ki, bu da qlobal dənizçilik sənayesində ekoloji tələblərin sərtləşdiyi bir dövrdə əsas şərtlərdən biridir.
Yeni gəmi əməliyyat səmərəliliyini azaltmadan daha sərt ekoloji standartlara uyğunlaşmağa kömək edə biləcək növbəti nəsil həll kimi təqdim olunur. Gəmi iki yanacaqlı sistem üzrə layihələndirilib ki, bu da zərurət yarandıqda ammonyakla ənənəvi yanacaq arasında keçid etməyə imkan verir.
