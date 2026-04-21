Ay səthində mavi işıq parlamalarının səbəbi meteor zərbələri imiş
Artemis II zamanı əldə edilən yeni müşahidələr Ay səthində görünən qısa mavi işıq parlamalarının səbəbini açıqlayıb.
Day.Az xəbər verir ki, astronavtlar Ayın kölgə zonasından keçərkən səthə çarpan meteoroidlərin yaratdığı altı yüksək intensivlikli işıq parlamasını qeydə alıblar.
Bu parlamalar təxminən bir millisaniyə davam edib və yüksək temperatur nəticəsində mavi-ağ rəngdə görünüb.
NASA tərəfindən yayılan məlumatlara əsasən, bu hadisələr Ayın atmosferə malik olmaması ilə birbaşa bağlıdır. Atmosfer olmadığı üçün kosmosdan gələn kiçik cisimlər səthə birbaşa yüksək sürətlə çarpır və nəticədə qısa müddətli işıq partlayışları yaranır.
Araşdırmalara görə, bu cür zərbələrin tezliyi əvvəl düşünüləndən daha yüksək ola bilər.
Alimlər qeyd edirlər ki, əldə edilən məlumatlar Ay səthinin kraterlərlə dolu olmasının əsas səbəbini də izah edir. Eyni zamanda bu müşahidələr gələcəkdə Ayda qurulacaq bazaların qorunması üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır, çünki meteoroid təsirlərinin intensivliyi mühəndislik və təhlükəsizlik sistemlərinin planlaşdırılmasına birbaşa təsir göstərə bilər.
