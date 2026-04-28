Qusar və Şabranda yollar və körpülər bərpa olunacaq
Qusar rayonunda Qusar-Əniq-Laza yolunun 35-ci km-də 4 ədəd borunun, yolun hərəkət hissəsinin bərpası və 2 yerdə yeni körpünün tikintisi həyata keçiriləcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu, Bakı şəhərində və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində güclü leysan yağışları və yaranan sel suları nəticəsində dəymiş zərərin fəsadlarının aradan qaldırılması ilə bağlı görüləcək işlərin siyahısında yer alıb.
Həmçinin Şabran rayonunda Düzbilici-Vələsi-Çinarlar yolunun 5-ci km-də yolun, 8-ci km-də 1 ədəd borunun, 16-cı və 18-ci km-də 2 ədəd körpünün bərpası həyata keçiriləcək.
Qeyd edək ki, görüləcək işlərin icrası Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə (AAYDA) tapşırılıb.
