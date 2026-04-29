Pensiyalarla bağlı

Yanvar-mart aylarında 11 345 şəxsə proaktiv qaydada pensiya təyin edilib.

Bu barədə Day.Az-a Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, təyinatlar yaşa görə, əlilliyə görə və ailə başçısını itirməyə görə həyata keçirilib.

Pensiya təyin olunanların 60,17%-ni kişilər, 39,83%-ni isə qadınlar təşkil edib.