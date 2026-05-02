Dietoloqlar “sağlam” hesab olunan şam yeməyinin yuxunu poza biləcəyini bildirir
Dietoloqlar xəbərdarlıq edirlər ki, "sağlam" kimi qəbul edilən bəzi şam yeməkləri, xüsusilə yatmazdan əvvəl yeyildikdə, yuxunun keyfiyyətini pisləşdirə bilər. Mütəxəssislər ideal olaraq son yeməyin yatmazdan 2-3 saat əvvəl qəbul edilməsini tövsiyə edirlər.
Day.Az xəbər verir ki, xüsusilə yüksək natriumlu (duzlu) konserv şorbaları gecə üçün uyğun sayılmır.
Dietoloq Amanda Sauceda bildirir ki, bu cür şorbalar çox vaxt həddindən artıq duz, az protein və az tərəvəz ehtiva edir, bu isə həm balanssız qidalanmaya, həm də gecə ürək yanması və narahat yuxuya səbəb ola bilər.
Mütəxəssislər qeyd edirlər ki, artıq duz qəbulu qan təzyiqini yüksəldə və gecə susuzluq hissi yaradaraq tez-tez oyanmağa gətirib çıxara bilər. Alternativ olaraq, balanslı tərkibli - protein, lif və sağlam yağlarla zəngin yeməklər daha yaxşı seçim hesab olunur.
