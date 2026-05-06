Ödənişli avtomobil yolunda müəyyən olunmuş sürət həddinə nəzarət edilir

Hazırda Bakı-Quba-Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi ödənişli avtomobil yolunda müəyyən edilmiş sürət həddinə quraşdırılmış radar qurğuları vasitəsilə intensiv nəzarət olunur.

Bu barədəc Day.Az-а Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsindən (BDYPİ) məlumat verilib.

 

BDYPİ bir daha bütün yol hərəkəti iştirakçılarını təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə çağırıb.