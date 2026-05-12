Azərbaycan iqtisadiyyatı böyüyüb
Bu ilin yanvar-aprel aylarında ölkədə 39 milyard 875,1 milyon manatlıq ümumi daxili məhsul (ÜDM) istehsal olunub.
Day.Az bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata əsasən, ölkə iqtisadiyyatı ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə eal ifadədə 0,2 faiz böyüyüb.
Hesabat dövründə İqtisadiyyatın neft-qaz sektorunda əlavə dəyər 0,9 faiz azalıb, qeyri neft-qaz sektorunda isə 0,7 faiz artıb.
