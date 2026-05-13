https://news.day.az/azerinews/1834163.html "Beşiktaş" Fekirin transferini reallaşdırmaq istəyir "Beşiktaş" Fransa millisinin sabiq üzvü ilə maraqlanır. Day.Az xəbər verir ki, "qara qartallar" Nabil Fekirin transferini reallaşdırmaq niyyətindədir. BƏƏ-nin "Əl-Cəzirə" klubu ilə müqavilə müddəti 2026-cı il iyunun 30-na qədər olan Fekirin "Beşiktaş"a yollanacağı gözlənilir.
"Beşiktaş" Fekirin transferini reallaşdırmaq istəyir
"Beşiktaş" Fransa millisinin sabiq üzvü ilə maraqlanır.
Day.Az xəbər verir ki, "qara qartallar" Nabil Fekirin transferini reallaşdırmaq niyyətindədir.
BƏƏ-nin "Əl-Cəzirə" klubu ilə müqavilə müddəti 2026-cı il iyunun 30-na qədər olan Fekirin "Beşiktaş"a yollanacağı gözlənilir.
Nabil "Lion", "Betis" klublarında oynadıqdan sonra 2024-cü ildə "Əl-Cəzirə"yə keçib.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре