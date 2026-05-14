Qlobal Cənub Platforması regional təmsilçilik və əlaqələndirmə sayəsində güclənəcək

Qlobal Cənub Platforması regional təmsilçilik və ölkələr arasında daha sıx əlaqələndirmə sayəsində güclənəcək.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Qlobal Cənub QHT Platformasının Baş katibi Fuad Kərimli Bakıda "Bakı Şəhərsalma Həftəsi" çərçivəsində keçirilən Qlobal Cənub QHT Platformasının I Baş Assambleyasının gedişində etdiyi çıxış zamanı bildirib.
O, bildirib ki, Afrika, Asiya, Latın Amerikası və Okeaniya regionları üzrə dörd müavinlə iş aparılması planlaşdırılır.
"Bu, sadəcə institusional sxem deyil. Bu, bütün regionlarda daha sıx əməkdaşlıq və davamlı qarşılıqlı fəaliyyət öhdəliyidir", - deyə F.Kərimli vurğulayıb.
O əlavə edib ki, belə idarəetmə modeli platformanı daha təmsilçi, daha çevik və regionların real ehtiyaclarına daha çox fokuslanmış edəcək.
"Qlobal Cənub qlobal qərarqəbuletmə proseslərində daha geniş təmsil olunmalı və birliklə koordinasiya vasitəsilə beynəlxalq gündəliyə təsir göstərməlidir", - deyə F.Kərimli qeyd edib.
O həmçinin bildirib ki, Qlobal Cənubun səsi çox vaxt qlobal qərarqəbuletmə proseslərindən kənarda qalıb və beynəlxalq dialoqa yanaşmanın dəyişdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
"Biz sadəcə masa arxasında yer tutmamışdıq. Məqsədimiz müzakirələrin özünü dəyişmək idi ki, onlar bizim reallıqlarımızı, prioritetlərimizi və hədəflərimizi əks etdirsin", - deyə F.Kərimli bildirib.
O vurğulayıb ki, məhz "Qlobal Cənub" ölkələrinin kollektiv fəaliyyəti qlobal təmsilçilik balansını dəyişə və onların beynəlxalq proseslərə təsirini gücləndirə bilər.
