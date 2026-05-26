https://news.day.az/azerinews/1837303.html Bu gün Azərbaycanda qısaldılmış iş günüdür Bu gün Azərbaycanda qısaldılmış iş günüdür. Day.Az xəbər verir ki, Əmək Məcəlləsinə əsasən, bayram günündən əvvəlki iş günü bir saat qısaldılır. Sabah Qurban bayramı qeyd olunacağı üçün bu gün iş vaxtı bir saat azaldılıb. Qeyd edək ki, Qurban bayramı və Müstəqillik Günü ilə əlaqədar 27-31 may tarixləri ölkədə qeyri iş günü olacaq.
Bu gün Azərbaycanda qısaldılmış iş günüdür
Bu gün Azərbaycanda qısaldılmış iş günüdür.
Day.Az xəbər verir ki, Əmək Məcəlləsinə əsasən, bayram günündən əvvəlki iş günü bir saat qısaldılır. Sabah Qurban bayramı qeyd olunacağı üçün bu gün iş vaxtı bir saat azaldılıb.
Qeyd edək ki, Qurban bayramı və Müstəqillik Günü ilə əlaqədar 27-31 may tarixləri ölkədə qeyri iş günü olacaq. Azərbaycanda növbəti iş günü isə iyunun 1-nə təsadüf edəcək.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре