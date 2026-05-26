Mixail Qusman Azərbaycan Dillər Universitetinin fəxri professoru adına layiq görülüb - FOTO
Görkəmli jurnalist, radio və televiziya aparıcısı, yazıçı, ictimai xadim Mixail Qusman Azərbaycan Dillər Universitetinin fəxri professoru adına layiq görülüb.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı universitetdə təntənəli mərasim keçirilib.
Mixail Qusmana fəxri professor adının verilməsi barədə qərar universitetin Elmi Şurası tərəfindən qəbul olunub.
Universitetin rektoru Kamal Abdulla Mixail Qusmanın təhsilin və humanitar əməkdaşlığın inkişafına verdiyi töhfələri vurğulayaraq ona təşəkkür edib.
Mərasimdə çıxış edən Mixail Qusman bildirib ki, o, ilk dəfə Azərbaycan Dillər Universitetinə beş yaşında gəlib və o vaxtdan həyatı bu ali təhsil müəssisəsi ilə sıx bağlı olub.
"Azərbaycan Dillər Universitetinin binasına ilk dəfə ayaq basanda mənim beş yaşım var idi. Buna görə də bu universitetə ziyarət stajım artıq 70 ildir", - deyə o qeyd edib.
Mixail Qusman universitetə hər zaman xüsusi hisslə yanaşdığını bildirib və əlavə edib ki, ali məktəbi fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
O, universitet rəhbərliyinə və Elmi Şuraya səmimi münasibətə və göstərilən etimada görə təşəkkür edib, bunun onun üçün xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb.
Tədbir çərçivəsində universitet tələbələrinin idman nailiyyətləri də təqdim olunub.
Qeyd edilib ki, Azərbaycan Dillər Universitetinin tələbələri universitetlərarası yarışlarda mükafat sahibi olublar, onların qazandıqları medallar nümayiş etdirilib.
