https://news.day.az/azerinews/1837442.html İqlim dəyişikliklərinə həssas regionlar üzrə erkən xəbərdarlıq sistemi qurulacaq İqlim dəyişikliklərinə həssas regionlar üzrə erkən xəbərdarlıq sistemi qurulacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu məsələ "Azərbaycan Respublikasında kənd təsərrüfatı, balıqçılıq və akvakultura məhsullarının istehsalı və emalı sahələrinin inkişafına dair 2026−2030-cu illər üçün Dövlət Proqramı"nda əksini tapıb.
Bununla bağlı əsas icraçı qurum Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, digər icraçılar isə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Azərbaycan Su Ehtiyatları Agentliyidir.
Sənədə əsasən, 2027− 2030- cu illərdə erkən xəbərdarlıq sisteminin 3 regionda tətbiq ediləcək. Prioritetləşmiş regionlar üzrə erkən xəbərdarlıq sistemləri qurulacaq.
