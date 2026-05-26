Oman sahillərində tankerə hücum olub
Oman sahillərində tankerə hücum olub, zədələnmə nəticəsində yanacağın bir hissəsi dənizə sızıb.
Day.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Hərbi Dəniz Qüvvələri yanında Dəniz Ticarət Gəmiçiliyi Əlaqələndirmə Mərkəzi (UKMTO) məlumat yayıb.
"UKMTO-ya Omanın, Muskat şəhərində 60 dəniz mili şərqdə baş vermiş insidentlə bağlı məlumat daxil olub. Tankerin kapitanı xəbər verib ki, su sərhədi yaxınlığında gəminin sol bortunun arxa hissəsində xaricdən partlayış baş verib",-deyə məlumatda qeyd olunur.
Ekipaj üzvlərinin və gəminin hazırda təhlükəsizlikdə olduğu bildirilsə də, bunker yanacağın bir hissəsinin dənizə axdığı qeyd olunur.
İnsidentlə bağlı araşdırma aparılır.
