23 февраля во Дворце Гейдара Алиева вновь выступил международный коллектив IP ORCHESTRA под управлением известного российского музыканта, дирижера, композитора из Санкт-Петербурга Игоря Пономаренко.

Прошедшие в минувшем году во Дворце Гейдара Алиева концерты под названием "Rock Hits Show" стали настоящим событием в культурной жизни столицы. Именно поэтому аншлаг на очередном концерте был гарантирован, так как посетить концерт оркестра желали многие.

Игорь Пономаренко создал действительно грандиозную концертную программу, с которой оркестр гастролирует по городам мира. А в нашей стране оркестр стал международным - именно в Баку дирижер собрал оркестр из азербайджанских музыкантов.

На этот раз IP ORCHESTRA представил Cinema Hits Show. Началась концертная программа с исполнения музыки из кинофильма "Огни большого города" Чарли Чаплина. Далее звучали сочинения композиторов Эннио Морриконе, Рамина Джавади, Владимира Косма, Нино Рота и других известных композиторов. Зрители услышали любимые композиции из таких культовых фильмов, как "Титаник", "Игра престолов", "Шерлок Холмс", "Пираты Карибского моря", "Розовая пантера", "Джентльмены удачи", "Бриллиантовая рука", "Профессионал", "Высокий блондин в черном ботинке", "Звездные войны", "31 июня" и др.

Сюрпризом для азербайджанской публики стала, прозвучавшая в исполнении оркестра и солистки вечера Айтадж Оруджалиевой, песня из кинофильма "Qayınana".

Заключительным стало исполнение музыки из фильма "Мой ласковый и нежный зверь", где главного героя сыграл легендарный актер Олег Янковский, с 75-летием которого совпал концерт.

Каждое исполнение оркестра сопровождалось овациями и восторженными возгласами публики, которая в заключении вечера не собиралась уходить, а требовала продолжения концерта. На бис оркестр под управлением дирижера и солисты Роман Шульга и Айтадж Оруджалиева исполнили легендарную песню Queen "The show must go on".

Комментируя успех концерта Игорь Пономаренко отметил, что очередной концерт оркестра в Баку состоится в начале июня 2019 года.

"Мне радостно, что киномузыка шагнула на сцену. Это же второе рождение. Она стала жить отдельно, потому что она самодостаточна, она стала классикой", - сообщил в беседе с Day.Az дирижер.

Отметим, что Игорь Пономаренко является знаковой личностью в мире классической музыки. За свою творческую карьеру музыкант дал более четырех тысяч концертов. В настоящее время успешно сотрудничает со многими российскими и зарубежными исполнителями.

Ф. Агаларова