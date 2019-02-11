Игорь Пономаренко: Люблю Баку за многое, в том числе за вкусную еду - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

23 февраля в Баку вновь выступит международный коллектив IP ORCHESTRA под управлением известного российского музыканта, дирижера, композитора из Санкт-Петербурга Игоря Пономаренко.

Прошедшие в минувшем году во Дворце Гейдара Алиева концерты под названием "Rock Hits Show" стали событием. Аншлаг был гарантирован уже заранее, так как услышать хиты рок-музыки в исполнении симфонического оркестра желали многие. Игорь Пономаренко создал действительно грандиозную концертную программу, с которой оркестр гастролирует по городам мира. А в нашей стране оркестр стал международным - именно в Баку дирижер собрал оркестр из азербайджанских музыкантов.

На этот раз IP ORCHESTRA представит Cinema Hits Show. И мы уверены, что Дворец Гейдара Алиева вновь будет полон меломанов. В концертную программу войдут сочинения композиторов Эннио Морриконе, Рамина Джавади, Владимира Косма, Нино Рота и других известных композиторов. Зрители услышат композиции из таких культовых фильмов, как "Титаник", "Игра престолов", "Шерлок Холмс", "Пираты Карибского моря", " Розовая пантера", Джентльмены удачи", "Бриллиантовая рука" и других.

Игорь Пономаренко является знаковой личностью в мире классической музыки. За свою творческую карьеру музыкант дал более четырех тысяч концертов. В настоящее время успешно сотрудничает со многими российскими и зарубежными исполнителями.

Почему он стал дирижером спустя 25 лет исполнительской карьеры? Какой жанр музыки любит больше всего? Во сколько он просыпается, и какое азербайджанское блюдо ему нравится? На эти и другие вопросы один из самых харизматичных дирижеров ответил в интервью Day.Az.

Я люблю Баку за многое, в том числе за его вкусную еду. Я только завтракаю и ужинаю, потому что если поем днем, то не смогу работать. Мне нравится, как в Баку готовят мясо, и нравится рыбный ресторан за городом.

Просыпаюсь я поздно. Но так как в отеле завтрак дают до 11:00, то в поездках приходится вставать в половине 11-го. Я очень устаю во время репетиций, и из-за этого много сплю. Оркестр в Баку я вижу раз в полгода, поэтому приходится выкладываться на репетициях.

В Питере я работаю в Губернаторском симфоническом оркестре, но и там мы играем не только академическую музыку. Последние 30 лет я, в каком-то смысле, законодатель музыкальной моды в России (смеется). Потому что когда появился "Терем-квартет", нас стали копировать. А с IP ORCHESTRA я играю уже 10 лет, и сегодня только ленивый в России не играет кино-музыку и рок.

Музыканты, получившие академическое образование, говорят, что им этого не хватало, им нравится играть эту музыку. Очень многие мне звонили и просили взять их в оркестр, потому что им нравится эта музыка.

Мне нравится исполнять во всех музыкальных жанрах. Благодаря этому у меня жизнь такая интересная. Скажу больше, я сейчас восстановился в консерватории и учусь в двух отделениях. У меня есть образование дирижера, но народного оркестра. Вот есть такая глупость, люди думают, что если человек дирижирует другим оркестром, значит там что-то по-другому. И сейчас я получаю образование дирижера симфонического оркестра.

Если я композитор, значит, я знаю симфонический оркестр. Да даже не будучи композитором, имение консерваторского образования подразумевает, что я знаю оркестр.

Мне нравится посещать занятия с молодыми студентами. Ты сразу становишься лет на 30 моложе. Да и голова начинает по-другому работать, по-другому чувствуешь музыку. Ну, и какие-то моменты просто полезно вспомнить. И есть много новых предметов, например, компьютерная музыка, которой в мои студенческие годы вообще не было.

Я уже работаю над программой, где симфонический оркестр будет играть рэп. У меня есть программа с диджеем. Мы, например, как это называется, "колбасили" под Чайковского. Это очень интересное сочетание оркестра с диджеем. Все смешивается.

Я всегда хотел быть дирижером. Есть такая пословица: "Бешеной собаке 7 верст - не крюк". И вот когда я поступил, уже на середине первого курса один педагог посоветовал мне переводиться на дирижера, а я говорю что да, хочу. После первого курса нас забрали в армию. Мы вернулись, возник "Терем-квартет". Мы стали разъезжать по всей стране, и планы осуществились. И вот, 25 лет для меня, как для "бешеной собаки", были крюком. Я все равно пришел к тому, о чем мне говорил педагог. Ничего, что я стал дирижером попозже. У меня голова зато работает по-другому. Поэтому все делается в свое время. И раз я учусь сейчас, то надо еще лет 50 пожить, ну хотя бы 40.

Из всего того, что было в жизни, все пригодилось. И манеры, и одежда. Надо уметь всем пользоваться, чтобы ничего не мешало, тогда ты будешь счастливым человеком.

Играть сам я перестал. Уже три года я совсем не играю. Я просто не хочу, и потом, мне не хватает времени. Я не люблю делать что-то плохо. В исполнительстве был достигнут большой пик, там уже не интересно. И "Терем-квартет" теперь живет без меня.

Жизнь должна быть полной, и рок-музыка наполняет мою жизнь. А что касается киномузыки, мне радостно, что она шагнула на сцену. Это же второе рождение. Она стала жить отдельно, потому что она самодостаточна, она стала классикой.

Франгиз Агаларова

Фото: Руслан Ализаде