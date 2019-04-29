В городе Хырдалан Абшеронского района прошел творческий фестиваль "Из регионов в регионы" ("Bölgələrdən bölgələrə"), проводимый по инициативе министерства культуры Азербайджана. Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в пресс-службе ведомства.

Фестиваль был организован в парке перед Центром Гейдара Алиева. В мероприятии приняли участие глава Исполнительной власти Абшеронского района Ирада Гюльмамедова, представители министерства культуры, начальники региональных управлений культуры, представители общественности, деятели искусства.

Вначале участники ознакомились с экспозицией, подготовленной Главным управлением культуры города Баку и 15 региональными управлениями культуры, в которую вошли образцы декоративно-прикладного искусства, произведения живописи, изделия ручной работы.

Директор Сумгайытской государственной художественной галереи, мастер декоративно-прикладного искусства Эллада Гасанова представила композицию "Мугам-трио" и сюжетный ковер, а другой мастер декоративно-прикладного искусства Гюнель Гусейнова представила работу, посвященную Сумгайыту в формате 3D, а также композицию "Ичеришехер" из дерева. Свои работы также представили мастера с ограниченными возможностями здоровья. Работы мастера резьбы по дереву Асифа Гасымова вызвали большой интерес гостей фестиваля.

На фестивале был представлен книжный уголок, посвященный "Году Насими". Напомним, что в связи с 650-летием великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими Президент Ильхам Алиев объявил 2019 год "Годом Насими" в Азербайджане.

Была представлена концертная программа с участием фольклорных, музыкальных и танцевальных коллективов. Большой интерес юных гостей фестиваля вызвали постановки кукольных театров "Günəşim" и "Cırtdan", представления клоунов Дома культуры "Dostluq".

Напомним, что основная цель проекта "Из регионов в регионы" - пропаганда культурного наследия азербайджанского народа, имеющего богатые традиции государственности, демонстрация культурного потенциала регионов, укрепление межрегионального обмена. Фестиваль служит ознакомлению с культурным многообразием всех регионов Азербайджана, наследием ремесленного мастерства и искусства, расширению культурного обмена между регионами и зарождению новых инициатив.