Министерство культуры Азербайджана и Исполнительная власть Лянкярана задумали и воплотили в жизнь уникальный по сути проект - Первый Лянкяранский Международный театральный фестиваль.

Казалось бы, ничего особенного. Ведь это не единственный театральный фестиваль со статусом "международный", которые проводятся в нашей стране. Однако этот все же особенный и отличается тем, что в репертуарную афишу вошли спектакли отечественных и зарубежных театров для детей и о детях. В творческом марафоне приняли участие театры кукол, детские театры и театры для взрослых, которые, к радости детворы Лянкярана, привезли свои спектакли - истории с интересными и занимательными сюжетами.

Фестиваль задуман министерством, как творческий форум, цель которого не только популяризация театрального искусства среди подрастающего поколения азербайджанцев, но и изучение уровня современного развития театрального процесса в стране, а также - уровня его развития у коллег сопредельных стран. В этом году эти страны представлены Великобританией, Грузией и Ираном. Весьма вероятно, что формат фестиваля будет расширен и к нам приедут театры из других стран. Вполне успешный старт Первого Лянкяранского Международного театрального фестиваля, длившегося с 1 по 5 июня, позволяет надеяться, что жизнь его будет долгой и счастливой. Предполагается, что этот фестиваль, так же, как и фестиваль в Шеки, будет проходить один раз в два года. Но если Шекинский, успевший завоевать не только симпатии зрителей и профессионалов, но и международный интерес театральных коллективов, проводится, начиная с 2014 г. По четным годам, то фестиваль спектаклей для детей и о детях, будет проходить в Лянкяране, начиная с 2019 г.

Фестиваль проходил на сцене Лянкяранского Государственного драматического театра. Из 19 региональных театров и 9 бакинских в фестивале приняли участие театры из Баку, Лянкярана, Гянджи, Гаха, Сальяна и театр-беженец из Шуши.

Лянкяранский драматический театр

Официальной датой создания драматического театра им. Н. Б.Везирова считается 1973 г. С этой даты началась, творчески и репертуарно, стабильная жизнь коллектива. Открылся театр спектаклем "Хороший человек" по пьесе М.Ибрагимова, а в репертуар вошли произведения классиков национальной, русской и мировой драматургии. Это - "Вагиф" С.Вургуна, "Везирь Лянкяранского хана", "Молла Ибрагимхалил - химик" М.Ф.Ахундова, "Зимняя сказка" В. Шекспира, "Гроза" А. Островского, "Первый день праздника" Н. Хикмета, "Уничтоженные дневники", "Песня осталась в горах", "В хрустальном дворце" И. Эфендиева, "Пламя" М. Гусейна, "Счастливцы" С. Рахмана, "Мертвецы" Д. Мамедкулизаде и другие.

Однако, на самом деле театр был создан гораздо раньше. В тридцатые годы. А потом, во время Второй мировой войны, был закрыт по вполне понятным причинам и открыт вновь много лет спустя.

Сегодня это вполне преуспевающий театр, который является желанным участником театральных фестивалей в Иране и странах Средней Азии. Здесь два штатных режиссера - Тарлан Абдуллаев и Эмин Бакуви - молодые перспективные ребята, влюбленные в профессию, очень способные и постоянно ищущие форму продуктивного диалога между сценой и залом. Главный режиссер театра - Орудж Гурбанов. Директор театра - Тофик Гейдаров очень ответственный и знающий театральное дело человек. Это команда людей, которые создают в Лянкяране театр сегодняшнего дня, команда, которая знает цену всему показному и умеет отличить подлинные профессиональные и художественные ценности от мнимых, поддельных или - ложных.

О Лянкяране и лянкяранцах

Этот город на берегу Каспийского моря совсем не похож на Баку с его архитектурной полифонией, современными постройками в стиле хай-тек, и развитыми технологиями 21-го века. Зато горожане очень похожи на бакинцев! Они радушны, добры, терпеливы, внимательны и дружелюбны бесконечно. Если вы впервые прибыли в этот город, то можете не беспокоиться: вам не дадут в нем потеряться, придут на помощь, даже если вы не попросите об этом, угостят горячим чаем, покажут все достопримечательности, которыми гордятся. И тогда вы увидите и Маяк, и памятник Ази Асланову, и памятник жертвам Ходжалы, исторический музей, расположившийся во дворце Мир Ахмед хана, Центр Гейдара Алиева, немецкую церковь, синагогу. Вам с гордостью сообщат, что в городе есть школа живописи, музыкальные школы, картинная галерея, библиотеки, школа управления, аэропорт, принимающий рейсы из России, а также о том, что по данным переписи на 2009 г. население города составляет около 50 тыс. человек: азербайджанцы, талыши, русские. А потом отведут к берегу моря и с удовольствием будут наблюдать за выражением вашего лица, когда вас охватит величайшее изумление при виде прибрежного песка ...черного цвета!

Оказывается, такой песок обладает чудодейственными исцеляющими свойствами, которые помогают человеку избавиться от многих заболеваний опорно-двигательного аппарата и сосудистой, периферической нервной системы. Песок вулканической породы черного цвета есть на пляжах Испании, Италии, Грузии, Таиланда, Канарах, Бали, Калифорнии. И у нас, в азербайджанском Лянкяране. Черный песок использовали в лечении индийские йоги, древние греки и римляне, египтяне. Современные научные исследования в этой области показали, что магнитное поле черного песка сродни процедурам магнитотерапии.

А рядом - уникальная прибрежная растительность. Например, железное дерево. Их много и на аллеях города. Они красивы необычной стройностью и устремленностью кроны к небу. Здесь у каждого дома растет плодоносящая мушмулла и хрупкие деревья фейхоа. Сейчас как раз период их цветения. И как потом такие изысканные цветы с белыми лепестками и бордового цвета тычинками превращаются в зеленую ягоду? Удивительные игры природы.

Удивительный город! Удивительная красота! А еще вам непременно расскажут об излюбленном месте горожан - кафе "Борани". У нас была возможность убедиться в этом, поскольку наш фестиваль начинался 1 июня, в День защиты детей. Родители с детьми, учителя с учениками - давно забытая картина коллективных походов в театр, в кафе; общих разговоров о театре и коллективных обсуждений, просмотренных спектаклей...

О некоторых спектаклях

"Заколдованная девочка" - по пьесе Тарлана Абдуллаева. Спектакль - сказка режиссера Тарлана Абдуллаева Лянкяранского драматического театра - это история о том, как каждому человеку нужен в жизни настоящий друг. Друг, с которым можно играть, веселиться и даже грустить. Но другом не может стать механическая игрушка. Другом может стать только человек! Живой настоящий человек. Такой же, как и ты, но немножко другой...

"Почти ушла" - по воспоминаниям Катарины Радевой. Антрепризное объединение актеров из Великобритании представило на суд маленьких зрителей и профессионалов спектакль о переживаниях маленькой девочки, которая помнит клиническую смерть своей младшей сестры и то горе, переживания и боль, через которые она прошла вместе со своими родителями. Автор воспоминаний о детстве, художник, актриса, режиссер Катарина Радева и актер Алистер Лоун сыграли историю о детях в стиле Teatre.dok. Историю, которая произошла в семье Катарины в те времена, когда она была маленькой девочкой. Спектакль о хрупкости человеческой жизни, о бесконечной боли и сострадании, о силе любви, которая может вернуть к жизни, о крепости уз между родителями и детьми.

Ахмед Орудж - "Кот с колокольчиком". Гянджинский государственный театр кукол. Режиссер-постановщик Шамиль Мамедли. Забавная история отношений мышей, живущих в амбаре, и котов. Сначала - Белого, доверчивого плаксу, которого мыши выжили из амбара, а потом - Желтого кота: спортсмена - силача, но самонадеянного и с трудом соображающего. Разумеется, между мышами и котами - война. И мыши, как всегда, оказываются проворнее и хитрее. Спектакль выстроен на действии актеров и кукол. Соединение живой человеческой фактуры и кукол в сценическом пространстве, похоже, очень нравится детям, которые живо реагируют на происходящее на сцене. Актеры с удовольствием воплощают характеры своих персонажей, наделяя их человеческими, узнаваемыми чертами.

"Сказка о принце Меликмамеде". Бакинский независимый театр "OL". Сценическую историю о подвигах принца Меликмамеда придумал и воплотил в жизнь известный в стране кукольник, режиссер, автор многих сценических историй и сценариев Намик Агаев. В основу действия лег сюжет известной народной сказки. Постановщик превращает действие в игру актеров-исполнителей со зрительным залом на условиях - "ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, но при этом мы вместе с тобой делаем вид, что никто из нас не догадывается об этом, и мы вместе играем в притворяшки". И поэтому актеры очень легко переходят от роли персонажа к ролевой функции актера-комментатора. Прием очень интересный, современный и весьма действенный. Дети безоговорочно принимают такие условия взаимодействия с актерами и их персонажами, погружаясь в атмосферу настоящего праздника искусства, задаваясь вместе с персонажами-актерами вопросом: кто же становится настоящим героем? И что это такое - быть героем?

"Красивая Фатьма". Народная сказка. Бакинский Детский театр. Режиссер - Интигам Солтан. История похожа на историю сказки о Морозко, где есть плохая девочка - ленивая и невоспитанная, и хорошая - добрая, работящая, вежливая, воспитанная. В истории, которую адаптировал к сценическим подмосткам постановщик, по не понятно по какой причине роль некрасивой Фатьмы отдана мужчине-актеру. Дети поначалу смеются неловкости движений некрасивой Фатьмы, но потом теряют интерес к этой истории, потому что чувствуют нарочитость и приблизительность в существовании персонажа "некрасивая Фатьма". Похоже, мода на эпатажность постановочных решений по подмене принципов подлинного принципами массовой культуры докатилась и до нас. А жаль. Потому, что ничего кроме профессиональной приблизительности в существовании образа-характера некрасивой Фатьмы это решение не принесло. А вот к потере "собственного лица" спровоцировало. Увы...

"Красная и Вжик-Вжик" - Али Бернум. Совместный постановочный проект театров "MIKA" из Тебриза и "MUGAM - HUNЕR" из Парсабада (Исламская Республика Иран). Добрая, смешная, трогательная история девочки-пчелки по имени Красная и мальчика-пчелки по имени Вжик-Вжик была сыграна актерами - кукольниками вместе с постановщиком и автором пьесы Али Бернумом. Незатейливая история о дружбе, разлуке, доме и верности занимает внимание и воображение детей настолько, что им самим хочется быть участниками этой истории, чтобы помочь девочке - пчелке Красной поскорее выздороветь. Но только Вжик-Вжик знает, какая песня сможет вылечить Красную. Он возвращается из длительного полета (пчела же!) в дальние цветущие поля и сообщает мухам-музыкантам, какую мелодию следует сыграть, чтобы девочка-пчелка немедленно выздоровела. К восторгу детей в зрительном зале, финал этой истории счастливый. Доброта, сочувствие и любовь преодолевают все. Хорошая поучительная история для детей.

О фестивале

Фестиваль - это всегда праздник. Первый Международный Лянкяранский - особенный праздник, праздник добра, света и любви. Сценические истории, где побеждают, как и положено в сказке, добро и справедливость, где герои в поисках правды, веры, дружбы и надежды так или иначе возникают и в спектаклях других театров: Азербайджанского государственного национального академического театра драмы - "Приключения черепашек ниндзя и капитана Джека", Бакинского Молодежного театра - "Приключения Колобка", Гахского театра кукол - "Добро и Зло", Бакинского государственного театра кукол - "Джирдтан", Грузинского Азад театра - "Сказка, отнимающая разум", Ардебильского городского театра "UNVAN" - "Золотой башмачок", Шушинского музыкально-драматического театра - "Али баба и сорок разбойников", Сальянского кукольного театра - "Садовник и Шах Аббас".

Фестиваль в самом начале пути. Но уже сегодня абсолютно ясно, что он нужен и важен и Лянкярану, и подрастающему поколению детей, и профессионалам, у которых появится возможность анализировать, сопоставлять и отслеживая развитие общего театрального процесса, в том числе и развитие современной драматургии, понимать, что и как нужно усовершенствовать сегодня, чтобы завтра искусство под названием Театр стало более востребованным и необходимым. Ибо именно оно, среди множества видов и жанров, является самым активно воздействующим на умы и сердца людей...

Валентина Резникова

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