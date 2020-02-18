В рамках проекта Trend проект "А вы знаете, что он (она) - Бакинец (Бакинка)?" очередной материал посвящен известной актрисе театра и кино Нонне Терентьевой, передает Day.Az.

Чувственная и утончённая красавица мало походила на большинство советских актрис, игравших передовых работниц и тружениц полей. Несравненная и таинственная, одна из первых красавиц 1960-х гг. была как солнечный лучик советского кинематографа. А после ее появления в 1966 году на Каннском кинофестивале, Нонну стали называть советской Мэрилин Монро. Ее красота покоряла сотни мужчин, все цветы мира были у её ног, но это не принесло ей счастья, а последние годы жизни были похожи на страшный сон...

Ее мать была единственной русской актрисой, игравшей на азербайджанском языке

Нонна Терентьева (в девичестве) Новосядлова родилась 15 февраля 1942 года в Баку, куда семья деда бежала с Поволжья от голода. Ее мама Антонина была актрисой Бакинского драматического театра имени Мешади Азизбекова, отец Николай - военнослужащим, связистом. Родители девочки дали ей красивое, звучное имя Нонна, идеально гармонировавшее с отчеством и фамилией ребенка - Нонна Николаевна Новосядлова (ННН). С раннего детства девочка посещала театр, где работала мама, именно тогда у нее появились мечта - стать актрисой. Интересно, что ее мать была единственной русской актрисой, игравшей на азербайджанском языке. Знаменитый тенор Бюльбюль, отец нынешнего посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглу, сказал тогда: "Это же сенсация - ты, единственная русская, поешь по-азербайджански. Будешь народной!".

Но едва Антонине исполнилось 18, как она вышла замуж за лейтенанта-связиста Николая Новосядлова и выбрала судьбу офицерской жены. Позднее они переехали из Баку по месту службы Николая в Румынию, затем в Киев. Антонина Федоровна выступала в офицерских клубах с программой русских песен под собственный аккомпанемент на гитаре и балалайке. Они прожили вместе 65 лет. А маленькая Нонна занималась танцами и любила балет, часто устраивала собственный кукольный театр. Любила устраивать домашние кукольные представления, много лет занималась хореографией и даже писала Галине Улановой, вложив в конверт свою фотографию. Удивительно, но та ответила: "Нонночка, приезжай в Москву". По окончании школы поступила в Киевский театральный институт имени И. К. Карпенко-Карого, но в дальнейшем ушла из него и поступила в Московское театральное училище имени Бориса Щукина, которое окончила в 1966 году. В 1966-1967 годах работала в Московском драматическом театре имени К. С. Станиславского. Успешно снималась в кино.

Еще во время учебы в 1963 году состоялся ее кинодебют в фильмах "Бухта Елены" и "Самый медленный поезд". Причем, это были главные роли и обе по имени Елена. Затем была роль в короткометражном фильме "Шуточка", тоже по Чехову, в котором опять исполнила главную роль вместе с Никитой Михалковым.

Загоревшаяся звезда и неудачный брак

Настоящую славу принесла ей роль Екатерины в фильме Иосифа Хейфица "В городе С." по мотивам рассказа Антона Чехова "Ионыч". Фильм в 1966 году был представлен во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля. Нонна представляла фильм за рубежом в составе советской делегации. Там ее красота произвела такой фурор, что ее тут же окрестили в прессе "советской Мэрилин Монро". Терентьеву наперебой приглашали на светские приемы, на одном из них она познакомилась с французскими звездами Симоной Синьоре и Ивом Монтаном. После просмотра фильма Симона сказала: "Ели бы Ваш фильм был в конкурсе, Вы обязательно взяли бы приз за лучшую женскую роль, за красоту". В 1967 году картина была удостоен приза "Капитолийский юпитер" на Международном кинофестивале в Риме. А в 1967 году на выставке ЮНЕСКО в Париже фотопортрет Нонны, сделанный Василием Малышевым, был удостоена первой премии. После этого фотография была напечатана в газете американских вооруженных сил "Stars and Stripes". Американские летчики, воевавшие во Вьетнаме, были очарованы красотой актрисы и провозгласили ее самой красивой женщиной мира, "Королевой воздуха". Письма от них приходили актрисе пачками, и почти каждый предлагал руку и сердце. Ей поступали предложения от зарубежных режиссеров, но из СССР актрису больше не выпускали.

На молодую актрису обрушилась такая популярность, что после занятий в Щукинском училище девушке приходилось сбегать через черный вход, потому что возле центрального толпились поклонники с цветами и признаниями в любви. Одним из них был поэт Игорь Волгин, впоследствии - известный историк, литературовед, доктор филологических наук. Он красиво ухаживал, посвящал ей стихи. Позже Волгин называл их роман самым ярким чувством своей молодости. Волгин вспоминал: "Нонна была очень красива, эффектна. И так чиста по натуре, так цельна, что грязь к ней не липла... Она всегда открыта к людям и всегда готова к самопожертвованию, причем совершенно бескорыстно. Признаться, таких актеров я просто не встречал. Наш роман был преимущественно платонический. Отношения были драматическими, помню, как сбежал к Нонне из больницы, куда загремел с открывшейся язвой, в халате и тапочках. В какой-то момент я решил выпасть из её жизни, исчез месяца на два. Думал, разлука пойдёт на пользу, но вышло иначе. К Нонне приехал из Киева её давний кавалер, она согласилась выйти за него замуж и уехала из Москвы ".

Этим кавалером был будущий инженер Борис Терентьев, отец которого занимал должность в одном из министерств Украинской ССР. С ним она познакомилась, когда еще училась в Киеве. В Москве в 1967 году сыграли свадьбу и вернулись в Киев. С 1967 по 1971 год работала в Киевском театре русской драмы имени Леси Украинки, где ей часто доставались первые роли, что вызывало недовольство местных актрис. Однако, не бывает абсолютного счастья. Брак не продлился долго. У них родилась дочь Ксения (журналист, модельер, бывшая супруга известного актера Владимира Машкова).

Для Нонны на первом месте всегда оставалось творчество, а муж мечтал о домашнем уюте и крепкой семье. Спустя 4 года супруги развелись, но им удалось сохранить хорошие отношения на долгие годы. Позже Борис Терентьев рассказывал: "Грехов было больше на мне. Я был в то время еще мальчишкой, многого не понимал. И сам пользовался каким-то вниманием. А красота женская, когда она рядом, становится привычной. В чем-то и она была неправа: ей казалось, что вот, дескать, приехала звезда из Канн, а я ее ставлю к "вечному огню" газовой горелки".

Возращение в Москву, любовный роман, взлет и ... как жить без кино?

В 1971 году после развода вернулась в Москву, стала работать в Центральном академическом театре Советской армии. Здесь у нее начался роман с коллегой по театру Владимиром Скомаровским. В том же году они вдвоем снялись в фильме "Озарение". Однако этот союз тоже не был долговечным. Через 7 лет Скомаровский эмигрировал в США, пообещав позже забрать с собой Нонну, они долгое время переписывались, но эти обещания так и не осуществились.

С 1973 по 1980 год работала в Московском драматическом театре имени Н. В. Гоголя. С 1980 по 1992 год - актриса Театра-студии киноактёра. Нонна продолжала выступать на театральной сцене, а вот в кино ее карьеру нельзя было назвать успешной.

Актриса обладала необычайно красивой внешностью, была настоящей женщиной, она не позволяла себе выглядеть плохо, всегда блистала в изумительных нарядах, которые ей шила ее мама. В фильмах она появлялась в образах отчаянных авантюристок, искательниц приключений и легкомысленных красавиц. Это нередко приводило к тому, что ее отождествляли с ее героинями, хотя сама она была за кадром совершенно другой. Но режиссеры видели ее только в амплуа роковой женщины, в то время как в 1970-е гг. в советском кино более востребованным стал типаж "комсомолки и спортсменки".

Хотя роли в фильмах "Крах инженера Гарина" (1973), "Бешеное золото" (1976) "Транссибирский экспресс" (1977), "Похождения графа Невзорова" (1982), "Красные башмачки" (1986) оставляли за ней реноме звезды экрана. Всего сыграла около тридцати ролей в кино, и ее потенциал фактически был не полностью раскрыт. Поэтому Нонне пришлось посвятить свой актерский талант в основном театральной сцене. А в кино ей доставались уже второстепенные роли, в 1980-х гг. новые предложения и вовсе перестали поступать.

Это Марлен Дитрих и Мэрилин Монро вместе взятые

Актриса ездила по стране с концертами, исполняя на английском языке песни из репертуара Эллы Фицджеральд и Дюка Эллингтона. Когда в конце ее выступления объявляли русскую песню "Калинушка", зал рыдал от восторга. После концертов зрители подходили и задавали один и тот же вопрос: "Ну почему такая актриса не снимается?". Но вопрос, как говорится, был риторическим...

Телеведущий Сергей Майоров вспоминал о том времени: "Она никогда не интересовалась чужими заработками. Но когда узнавала, что получила не меньше популярного артиста, обязательно благодарила. Она вообще была нашей палочкой-выручалочкой: никогда не торговалась и ехала хоть на край земли. И если многие артисты ныли, трясясь по разбитой дороге на газике, она всех подбадривала и шутила: "Это же прелесть! Ведь такое никогда больше не повторится!". Она никогда не позволяла себе выходить на сцену в будничном платье. Всегда были роскошные вечерние туалеты, боа, песец. Никто не догадывался, что все наряды шила ей мама. Она могла по-королевски закутаться в страусовое боа, которое осыпалось от старости, или накинуть старого песца и стать богиней. Когда она выходила на сцену, было ощущение, что это Марлен Дитрих и Мэрилин Монро вместе взятые"...

С годами у нее не стало меньше поклонников, но замуж Терентьева больше не выходила. Когда один из знакомых спросил ее о том, почему она не отвечает взаимностью ни одному из состоятельных претендентов, которые могли бы поспособствовать продвижению ее кинокарьеры, она ответила: "Не могу же я только из-за этого привести в дом чужого человека, у меня же дочка растет".

Она очень не хотела стареть...

В последние годы актриса узнала о том, что неизлечимо больна - у нее был неоперабельный рак груди. Об этом она не рассказывала даже близким. Когда Нонна поняла, что ей остались считанные дни, она отправила дочь в Германию, чтобы она не видела ее страданий.

Дочь Нонны Терентьевой, Ксения Терентьева рассказывала: "Мама, уже предчувствуя скорый конец, незадолго до дня своего рождения, в феврале, отправила меня в Германию. Она (теперь я это точно знаю) не хотела, чтобы я видела, как она умирает. Когда я звонила домой, мама каждый раз бодро рапортовала: "Все в порядке". Только бабушка однажды не удержалась: "Что-то с мамой не то...". Мама не терпела разговоров о смерти, не любила и не носила черного цвета, никогда не ходила на похороны. Исключение сделала только для Александра Кайдановского. Они дружили, он хотел ее снимать. Ко дню рождения мама сделала мне подарок (в жизни, оказывается, столько символов и знаков, только мы их не умеем читать. Лишь после, вспоминая, понимаем...). Перегнала с любительской кинокамеры на цифровую кассету все кадры, где была я - от рождения до последних дней, потратив на запись весь гонорар. Она угасла за месяц, умерла на бабушкиных руках... 8 марта 1996 года, когда мамы не стало, по двум каналам телевидения показывали картины с ее участием. На мамины похороны собралось очень много знаменитых людей..."

Она также писала стихи и сценарии. В последние годы своей жизни Нонна Николаевна сочиняла либретто для своей рок-оперы. Но осуществить мечту ей не удалось. Помешала болезнь. Она сыграла свою последнюю роль в фильм "Королева Марго" в 1996 году. В том же году, 8 марта, скончалась в Москве. Хоронили за счет благотворительных фондов и однокурсников. Прощание проходило в Доме кино. Народу пришло много: коллеги ее любили. Так совпало, что в день смерти по двум телеканалам показывали "Транссибирский экспресс" и "В городе С.". Ей было всего 54 года...

Станислав Садальский рассказывал: "Актриса Нонна Терентьева умирала страшно и мучительно. О ее смерти так бы никто и не узнал, если бы не актер Андрей Вертоградов, позвонивший ей абсолютно случайно за две недели до смерти. Андрей пытался связаться с Союзом кинематографистов России. Ответ - полное безразличие. Далее - с врачом онкологической больницы, который два года назад сделал ей операцию, и Нонна должна была после этого проверяться каждые три месяца. Когда Вертоградов попытался связаться с этим хирургом, чтобы он помог облегчить страдания, тот дал от ворот поворот. И все же мир не без добрых людей! От отчаяния Андрей связался с "хосписом" - это американская больница, где помогают умирающим раковым больным. Представительница этой больницы - Нэнси Генуэй - оказала ей помощь. Из института им. Бурденко приходила каждый день русская женщина Татьяна Петровна, которая безвозмездно ставила капельницы, чтобы как-то облегчить страдания...Господь, как говорят, забирает самых лучших!"...

Её друг, знаменитый актер Евгений Стеблов, после похорон сказал: "Нонна лежала, как будто спящая принцесса в хрустальном гробу. Казалось, сейчас подойдет принц, поцелует ее, и она оживет. Наверное, ей суждено было умереть молодой, потому что она очень не хотела стареть...".

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