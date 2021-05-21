https://news.day.az/culture/1344597.html Таир Салахов будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения
Таир Салахов будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения
"Таир Салахов скончался вчера вечером в больнице в Германии, где проходил лечение".
Как передает Day.Az, об этом АПА сообщила сестра народного художника Зарифа Салахова.
Она сказала, что Таир Салахов два дня назад отправился для лечения в Германию.
З.Салахова отметила, что народный художник будет похоронен на первой Аллее почетного захоронения. Его тело будет доставлено в Баку.
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