В Баку прошел концерт ансамбля "Гая" под названием "Сквозь года"

В рамках дней джаза в Баку - Baku International Jazz Day, организованного министерством культуры Азербайджана, в Международном центре мугама прошел концерт ансамбля "Гая" под названием "Сквозь года", передает Day.Az.

Концерт был назван по одноименному известному стандарту Винсента Юманса и Эдварда Хеймана - Through the Years. Гостям были представлены хиты джазовой классики - Don't Mean a Thing, After You've Gone, It Had To Be You, Triste, Fascinating Rhythm, Tenderly, исполненные a capella хоры Through The Years и Good Bye, а также композиции Bathsheba, Pick Up в исполнении инструментального состава "Гая" и другие стандарты.

Государственному ансамблю "Гая" в прошлом году исполнилось 60 лет. На большую сцену "Гая" пришёл в 1961 году, когда Рауф Гаджиев пригласил музыкантов работать в Азербайджанский государственный эстрадный оркестр. Выступавший в 1960-80-х годах вокальный квартет в составе руководителя ансамбля Теймура Мирзоева (1936-2021), Арифа Гаджиева, Льва Елисаветского и Рауфа Бабаева исполнял песни на азербайджанском, испанском, польском, русском и английском языках. Коллектив с успехом гастролировал во многих странах. С "Гая" работали такие композиторы, как Тофиг Гулиев, Фикрет Амиров, Рауф Гаджиев, Васиф Адыгёзалов, Фарадж Караев и Тофиг Бабаев. В 1985 году при "Гая" создаётся джазовый оркестр, и "Гая" получает название Эстрадно-симфонического государственного ансамбля песни. В 2009 году коллектив под управлением народного артиста Рауфа Бабаева получает официальный статус Государственного джазового ансамбля "Гая". На сегодняшний день ансамбль под управлением заслуженного артиста Руфата Бабаева представлен шестью вокалистами и инструментальным составом из семи музыкантов. В репертуар входят джазовые, популярные композиции, хиты рок и эстрадной музыки. Основу составляет традиционный джаз вместе с азербайджанскими эстрадно-джазовыми традициями.

