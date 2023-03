Мюзикл Полада Бюльбюльоглы на бакинской сцене

Автор: Улькяр Алиева, доктор искусствоведения, профессор АНК

Если верить мировому бестселлеру эпатажного музыковеда Нормана Лебрехта, то живая академическая музыкальная мысль окончательно "сбежала" в такие направления, как мюзикл, саундтрек и джаз. При всей крайней неоднозначности трактовки процессов, происходящих в современной музыкальной жизни, с ней сложно не согласиться, ибо даже один жанр - мюзикл - становится привилегированным не только на музыкально-сценических подмостках, но и в кинематографе, на эстрадной сцене в виде отдельных номеров (многие песни из мюзиклов уже стали музыкальной классикой). Разнообразие данного жанра просто поражает, и все же, в последнее время получил признание jukebox musical, в основе которого известные песни из популярной музыки (в качестве примера приведем отгремевший мюзикл "Mamma Mia!", целиком состоящий из хитов группы ABBA).

Стремление мэтра нашей музыкальной культуры Полада Бюльбюльоглы влиться в мейнстрим (основной поток) современной музыкальной жизни нашло отражение в поставленном на сцене Музыкального театра мюзикле "Песне моей поверь" (на основе музыкальной комедии и стихов Михаила Щербаченко). Собственно сам мюзикл был написан еще в 1985 году для Всесоюзного радио к предстоящему Международному фестивалю молодежи в Москве с участием самого композитора и таких известных исполнителей, как Ольга Пирагс, Ирина Понаровская, Олег Анофриев, Леонид Серебрянников и др., а также вокально-инструментальной группы "Ашуги". И вот, спустя годы, мюзикл композитора увидел свет уже на азербайджанской сцене.

"Завязку" фабулы этой типичной комедии положений с элементами комедии характеров можно озаглавить "Вначале было Слово", а именно с критической заметки обозревателя Вики Петрович (Мехрибан Залиева) по поводу выступления Сервера Саттарова (Фарид Алиев) - на конкурсе эстрадных исполнителей. Дабы доказать свою состоятельность в качестве композитора, певца и автора стихов к своим песням, главный герой принимает решение участвовать в очередном конкурсе, проходящем в одном из курортных городов на Черноморском побережье. Там он встречает свою первую любовь - известную певицу и главную соперницу по конкурсу - Татьяну Волошину (очаровательная прима театра Наргиз Керимова). В результате всех перипетий, главный герой покидает конкурс дабы обеспечить безоговорочную победу своей любимой, а героиня делает ответный великодушный жест - поет в финале его песню.

И все это в "обрамлении" замечательной музыки П.Бюльбюльоглы. Каждая песня, вокальный цикл композитора находят отклик в сердцах слушателей, а в мюзикле целая "россыпь" известных песенных номеров. Здесь и мелодии "широкого дыхания" (любовная лирика), и джазовая стилистика в песне "Тони нужен всем на свете", и яркий номер "Дискобол" в стилистике бродвейского шоу, и любовный дует Виктории и Шахмара в стилистике танго. Некоторые номера мюзикла становятся своего рода лейттемами, "скрепляющими" все сценическое действие спектакля - это титульная песня героя, вступительный номер "Наш фестиваль", шуточная песня участников фестиваля... Все это создает удивительный калейдоскоп сменяющих друг друга эпизодов, которые так характерны для сюжета данного мюзикла.

В каждом мюзикле есть хиты, которые, "перерастая", становятся отдельными яркими номерами на эстрадной сцене. В музыкально-сценическом произведении П.Бюльбюльоглы целых четыре таких номера - это главная мелодия "Песне моей поверь", определившая название мюзикла, песни "Два взгляда", "Ухожу". Одним из самых трогательных номеров мюзикла - "Посвящение группе "Битлз"" со "вставкой" песни этой великолепной ливерпульской четверки. Безусловно, у "любого поколенья, есть кумир для поклоненья", и все же музыка "Битлз" вне времени - кто-то ностальгирует по "Yesterday", кому-то по душе оптимистичное "Let it be", кто-то предпочитает консолидирующее "Yellow Submarine", однако для героев мюзикла (видимо, и для композитора) это удивительно трепетная песня "Michelle, ma belle" с проникновенным признанием в любви.

В спектакле молодой и перспективный режиссер-постановщик Джавид Имамвердиев использует элементы "вкрапления" азербайджанского текста и чисто бакинских оборотов в комических диалогах. И, судя по аплодисментам и сдержанному смеху, которыми зал приветствовал постановочные "гэги", многие зрители восприняли шутки режиссера весьма благосклонно.

Хотелось бы отметить замечательный жест создателей спектакля: вместо персонажа - известного композитора Князева, - на сцене появляется почетный представитель отечественной сцены Борис Графкин под своим именем. Отметим артистизм Эмиля Гейдарова, замечательно создавшего образ друга главного героя - бакинского таксиста Шахмара Керимова - он же далее администратор певца, он же действующий "под прикрытием" итальянская звезда Тони Сорелли (недаром характерный сценический костюм плутоватого героя - капитанская фуражка, пиджак, шарф - отсылает к образу сына турецко-подданого из романа Ильфа и Петрова). В партии расчетливого жениха героини Игоря Гудимова с его принципом "успех происходит от глагола успеть" в эти вечера были заявлены сразу два артиста - Рауф Бабаев и Леонид Клёц. Отметим колоритный образ старика-меломана в аэропорту, созданный Фирусом Мамедовым.

Впрочем, на протяжении всего спектакля "Песне моей поверь" П.Бюльбюльоглы был драйв - озорство, буффонада, в которой одна фарсовая ситуация калейдоскопически сменялась другой. А солнечная музыкальная ткань мюзикла - словно дуновение весеннего воздуха: легкого, теплого, располагает на соответствующее настроение, приправленное ароматом праздничных мартовских дней.