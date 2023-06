Париж в потрясающих красках азербайджанского мугама и джаза в жанре электронной музыки

В популярном джаз-клубе Le Baiser Sale в Париже прошел сольный концерт лауреата международных конкурсов, композитора, пианиста и джазмена, нашего соотечественника Этибара Асадли под названием "Who You Are ?", сообщили Day.Az в Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

Этибар Асадли является создателем музыкального инструмента Mikrotonal Piano, с помощью которого можно воспроизводить особые звуки, которые есть в мугаме, а именно - кяманча, тар, уд, туба, балабан, зурна и т. д.

В концертной программе музыкант представил оригинальные авторские композиции и интерпретации азербайджанской музыки, синтеза народных песен, мугама и джаза, с современными ритмами в жанре электронной музыки.

Этибар Асадли родился 12 мая 1992 года в Баку. Выпускник музыкальной школы имени Бюльбюля, композиторского факультета Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В 2015 году в возрасте 23 лет переехал в Париж, где учился в Centre des Musique Didier Lockvood по классу джаза, став первым азербайджанцем, окончившим эту академию. Этибар Асадли - один из самых талантливых джазменов, пианистов-композиторов Азербайджана, лауреат многих международных конкурсов, в его джаз-мугаме сочетаются как акустические, так и электронные звуки. Он любит создавать свои проекты на основе композиций из традиционной музыки своей страны. Этибар Асадли выступал на джазовых фестивалях в Азербайджане, США, Великобритании, Австрии, России, Швейцарии, Франции, Турции, Украине, Болгарии, Китае, Южной Корее и т.д.