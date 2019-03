В рамках World ATM Congress 2019 в Мадриде, состоялась встреча между директором УВД "Азераэронвигация" (AZANS) Фарханом Гулиевым и Стефаном Эгли, вице-президентом SITA - ведущей компанией в области коммуникационных и информационных технологий в авиации.

По итогам встречи подписан документ "Техническое решение по внедрению цифровых технологий в аэронавигационной системе Азербайджана" ("Technical Solution for Implementation of Digital Technologies in Azerbaijan ANS System").

Благодаря системе передачи данных "воздух-земля" ATC Data Link, AZANS планирует стать первым УВД в регионе, начавшей использовать такие современные цифровые технологии как D-ATIS, D-VOLMET, DCL и CPDLC, в области связи между пилотом и диспетчером и упрощения передачи метеоданных, генерации цифровой передачи аэронавигационной информации для авиакомпаний, использующих воздушное пространство Азербайджана.

Также в рамках World ATM Congress 2019 в Мадриде УВД "Азераэронавигация" (AZANS) совместно с компаниями EHANG и Abraham Technologies LTD представили уникальный проект Системы управления и контроля полетов беспилотными аппаратами (БПЛА) следующего поколения.

Центр управления и контроля полетов БПЛА будет создан в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Система будет полностью интегрирована с действующей автоматизированной системой управления воздушным движением.

УВД AZANS при "Азербайджанских Авиалиниях" осуществляет обеспечение безопасности полётов в воздушном пространстве Азербайджана. Ежедневно AZANS обслуживает более 500 воздушных судов, 300 из которых приходится на транзитные полеты над Азербайджаном.

SITA предоставляет широкий спектр услуг в области авиационной связи, а также решений по управлению воздушным движением. В сотрудничестве с авиакомпаниями и производителями воздушных судов, SITA создает приложения и услуги для внедрения инноваций в индустрии авиаперевозок.

