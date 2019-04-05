Прогноз по Азербайджану на 2020 год
5 апреля 2019 11:28 315
Всемирный банк (ВБ) ожидает, что экономика Азербайджана в 2020 году вырастет на 3,5 процента, а в 2021 году - на 3,7 процента. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на обновленный отчет банка по Европе и Центральной Азии.
По сравнению с предыдущим отчетом, прогнозы по росту экономики Азербайджана повышены на 0,2 и один процентных пунктов соответственно.
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