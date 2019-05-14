При поддержке Всемирного Банка (ВБ) в Азербайджане готовится новый проект, направленный на расширение программы самозанятости. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил журналистам во вторник министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Министр отметил, что в настоящее время этот проект обсуждается, ведутся переговоры с ВБ.

"Начата подготовка к разработке данного документа, который предусматривает совершенствование социальной программы самозанятости и доведение ее до уровня мировых стандартов", - сказал министр.

Бабаев отметил, что в текущем году программа самозанятости в Азербайджане охватит восемь тысяч человек.

"Охват самозанятости за минувший год увеличился в шесть раз, всего поступило 7800 обращений, 7267 человек прошли тренинги и обосновали свои бизнес-планы, при этом 5500 были обеспечены активами", - сказал министр.

Отметим, что программа способствует повышению производительности труда и экономической активности населения, увеличению семейных доходов, созданию дополнительных рабочих мест, а также росту числа налогоплательщиков и выплат по социальному страхованию.

Программа самозанятости реализуется на основе распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по обеспечению самозанятости населения" от 2016 года.