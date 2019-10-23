Крупнейший турецкий производитель одежды откроет 3 магазина в Азербайджане
В ближайшее время в Азербайджане откроются новые магазины крупнейшего турецкого ритейлера одежды.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, компания Kığılı намерена открыть в нашей стране еще три собственных магазина. Таким образом, количество зарубежных точек продаж у компании вырастет до 101.
Компания сообщила, что новые магазины в Азербайджане будут открыты до конца октября. Отмечается, что точки продаж откроются в двух торговых моллах в Баку (Park Bulvar и Metropark), а также на проспекте Гусейна Джавида.
Глава Kığılı Хилал Суэрдем отметил, что азербайджанский рынок отличается высоким спросом, и очень важен для компании. "Здесь есть огромный потенциал для турецких инвесторов", - добавил он.
Э. Алиев
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