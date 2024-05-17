Эксперты назвали пять самых полезных видов капусты

Белокочанная капуста

Это один из самых популярных видов капусты, который растет практически везде. Вкусовые качества делают этот продукт универсальным. Белокочанную капуста можно использовать для приготовления салатов, вторых блюд, супов и даже пирогов. Большое количество клетчатки в составе делает ее полезным продуктом, который благотворно влияет на здоровье органов пищеварения. Особенно ценится белокочанная капуста за высокое содержание витамина С. При этом аскорбиновая кислота почти не разрушается в процессе хранения и закваски. Для того чтобы обеспечить суточную потребность в этом нутриенте, необходимо в день съесть 200 г сырой капусты или 100-150 г квашеной. Еще в состав капусты входит множество витаминов: В1, В2, В6, C, E, РР, U.

Но людям, имеющим хронические заболевания органов желудочно-кишечного тракта, диабет и гипотиреоз, следует умеренно употреблять белокочанную капусту, как и другие виды такого растения.

Кольраби

Название этой капусты переводится с немецкого языка как "капуста-репа". И это неспроста. Она внешним видом и формой напоминает репу. Кольраби не столь популярна, как белокочанная капуста, тем не менее она очень полезна. А по вкусу кольраби напоминает кочерыжку белокочанной капусты. В кольраби много витамина С и растительных волокон, которые необходимы для улучшения перистальтики кишечника. Помимо этого овощ богат фолиевой кислотой, магнием, железом и кальцием.

В кулинарии обычно применяются клубни кольраби. Их едят сырыми в салатах, варят, жарят и запекают. Но листья кольраби не менее полезны. Из них можно приготовить небольшого размера голубцы.

Цветная капуста

Цветная капуста известна мягким и немного сливочным вкусом с ореховым оттенком. Она легче усваивается организмом, нежели белокочанная капуста. Это связано с тем, что в цветной капусте содержится гораздо меньше грубой клетчатки, чем в белокочанной. Ее преимущество в том, что после заморозки она не теряет своих полезных свойств. Помимо богатого спектра витаминов, цветная капуста содержит такие полезные элементы, как калий, магний, фосфор и кальций. Также в ней содержится пектин, который оказывает благоприятное воздействие на слизистую оболочку кишечника и помогает выводить токсины из организма. А тартроновая кислота помогает предотвратить образование жировых отложений. Цветную капусту можно есть в сыром виде, также ее принято запекать, жарить и варить.

Брокколи

Этот вид капусты является одним из первых овощей, которые вводят в прикорм малышам. Это говорит о её пользе и гипоаллергенности. Соцветия и молодые стебли этого овоща богаты витаминами В1, В2, С, РР, В и Е. Также в них содержатся соли калия, фосфора кальция и магния. Ещё брокколи богата растительным белком.

В приготовлении такого вида капусты есть свои тонкости, которые позволят сохранить максимум ее полезных свойств. Варить брокколи следует только в кипящей воде не более 3 минут. А затем нужно положить её в ледяную воду, тогда она не изменит цвет. Также брокколи можно готовить на пару или запекать.

Брюссельская капуста

Это двулетнее растение было выведено из листовой капусты в Бельгии. В течение первого года вырастает стебель, а на втором году в пазухах листьев формируется до сотни маленьких кочанчиков. Брюссельскую капусту обжаривают, варят и запекают.

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