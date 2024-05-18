https://news.day.az/popularblog/1661113.html Создан костюм из вселенной «Дюны» с функцией утоления жажды - ФОТО
Создан костюм из вселенной «Дюны» с функцией утоления жажды - ФОТО
Инженеры воссоздали дистикомб, придуманный писателем Фрэнком Гербертом. Специалисты оснастили костюм термоэлектрическим охладителем для сбора пота человека в специальной колбе, а от нее провели трубку прямо ко рту для удобного утоления жажды, сообщает Hacksmith Industries.
В книге Фрэнка Герберта говорится, что комбинезон был изобретен дзен-суннитами - предками фременов с планеты Дюна - для того, чтобы удерживать, перерабатывать и заново употреблять жидкость, выделяемую организмом, в тяжелых условиях пустыни на планете Арракис.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре