Создан костюм из вселенной «Дюны» с функцией утоления жажды

Инженеры воссоздали дистикомб, придуманный писателем Фрэнком Гербертом. Специалисты оснастили костюм термоэлектрическим охладителем для сбора пота человека в специальной колбе, а от нее провели трубку прямо ко рту для удобного утоления жажды, сообщает Hacksmith Industries.

В книге Фрэнка Герберта говорится, что комбинезон был изобретен дзен-суннитами - предками фременов с планеты Дюна - для того, чтобы удерживать, перерабатывать и заново употреблять жидкость, выделяемую организмом, в тяжелых условиях пустыни на планете Арракис.

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