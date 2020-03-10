Нефть "отыграется" в ближайшее время

Китайский коронавирус поставил много вопросов перед мировой экономикой. Новый вирус практически затормозил китайскую экономику, что стало сказываться на экономической ситуации по всему миру. Параллельно распространению коронавируса и мерам по борьбе с ним во всех странах ползут вниз экономические показатели, и этот процесс не мог не отразиться на спросе на энергоносители, прежде всего, на нефть.

От прошедшего 6 марта заседания министров в формате ОПЕК+ ждали мер для исправления ситуации, но договориться о дополнительном сокращении добычи сторонам не удалось, в результате чего с 1 апреля действие ограничений, введенных в 2019 году, прекращается.

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, комментируя неудавшуюся сделку, отметил, что стороны договорились продолжать консультации до тех пор, пока не будет принято решение. В целом есть согласие о необходимости содействия стабилизации мирового рынка нефти, и почти все страны, не являющиеся членами ОПЕК, поддержали предложение ОПЕК дополнительно снизить добычу на 1,5 млн. баррелей в сутки, сказал Баркиндо.

"То, что произошло на переговорах в Вене, отказ России и Казахстана от дополнительных обязательств по снижению добычи со 2-го квартала этого года, конечно, негативно повлияло на мировой рынок, что можно было видеть практически сразу по падению цен на нефть", - сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

По мнению экономиста, 6 марта можно назвать "черной пятницей" для нефтяного рынка. Но это было неизбежно, учитывая ситуацию, сложившуюся в мировой экономике в связи с распространением коронавируса. Мероприятия по борьбе с эпидемией привели к снижению энергопотребления и потянули вниз нефтяные цены.

"Конечно, это в своем роде шоковый удар, но, на мой взгляд, на этой неделе на рынках будут отыграны некоторые позиции. Но пока, видимо, не предвидится преодоление отметки в 50 долларов. Для этого рынку нужна более позитивная информация. Что касается Азербайджана, то, если судить по итогам первых двух месяцев текущего года, средняя экспортная цена азербайджанской нефти составила 60 долларов. Это значит, что у Азербайджана есть, что называется, пояс безопасности, то есть возможность на некоторое время обезопасить себя от снижения цен на нефть", - сказал Ильхам Шабан.

Экономист отметил, что при разработке госбюджета 2020 года министерство финансов Азербайджана подготовило также документ относительно рисков, где учитываются возможности азербайджанской экономики при различных сценариях. Один из сценариев рассматривает снижение цен на нефть до 40 долларов. То есть, среднеэкспортная цена азербайджанской нефти рассматривается в размере 40 долларов за баррель.

"Согласно прогнозам, при цене 40 долларов снижение поступлений от нефтяного сектора будет в пределах 1,3 процента. В связанном с нефтяным сектором ненефтяном секторе - 0,3 процента. В целом снижение составит 1,6 процента. Много ли это? Давайте посмотрим. Доходная часть государственного бюджета Азербайджана на 2020 год составляет около 24 миллиардов манатов. Если даже взять за основу потери от падения цен на нефть на уровне 2 процентов, то это не делает даже 500 миллионов манатов. При рациональном использовании бюджетных средств без проблем можно будет исполнить нынешний госбюджет. При необходимости можно также увеличить трансферты из Государственного нефтяного фонда", - сказал наш собеседник.

Что касается реализации Южного газового коридора, то на нем нынешние проблемы на нефтяном рынке не отразятся, считает экономист. В рамках проекта ЮГК все капитальные расходы практически уже сделаны. На текущий год они составят для Азербайджана чуть более 100 миллионов долларов, а это для нашей страны не такая уж серьезная сумма, отметил Ильхам Шабан.

Лейла Таривердиева