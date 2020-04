Благодаря карантину граждане Азербайджана будут еще больше доверять отечественной продукции

Тема продовольственной безопасности, пожалуй, одна из основных, волнующих сегодня азербайджанскую общественность в связи с пандемией коронавируса. Закрытие границ, многочисленные ограничения, снижение экономической активности во всем мире вызвали серьезную турбулентность в различных странах. Есть информация о массовой панике, набегах на продовольственные магазины и прочих негативных явлениях.

Несмотря на то, что накануне ужесточения карантинных мер в Азербайджане, некоторые граждане, запаниковав, бросились сметать с полок магазинов макароны и гречку, уже наутро ажиотаж прекратился, и процесс потек своим обычным ходом. То есть на сегодня в продовольственных магазинах, независимо от их масштабов, есть все. Все кроме паники.

Оснований для паники действительно нет.

Сегодня в Азербайджане имеется трехмесячный запас продовольствия. Но это не значит, что через три месяца в стране наступит голод. Потому что торговые связи с партнерами Азербайджан не прерывал. Импорт продолжается, продолжает действовать и местное производство, значит, вероятность возникновения дефицита того или иного вида продовольственной продукции будет останавливаться упреждающими действиями.

В целом, как отмечал на недавнем брифинге глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов, страна застрахована от нехватки продуктов на 6 месяцев вперед. По его словам, в рамках утвержденного Плана действий предусмотрено сведение к минимуму экономических потерь, что является одной из гарантий нашей продовольственной безопасности.

Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев раскрыл на встрече с журналистами важные подробности, позволяющие создать реальную картину ситуации и снимающие многие вопросы.

По словам Гаджиева, еще в начале января глава государства распорядился принять меры по устойчивому снабжению страны продовольствием и обеспечению необходимыми ресурсами. В настоящее время Азербайджан продолжает импортно-экспортные операции со своими партнерами. Кроме того, планируется заключение на долгосрочной основе соответствующих контрактов на последующий период.

"В плане продовольственной безопасности в Азербайджане нет никаких проблем, и руководители государственных структур об этом говорят. Да, границы закрыты, но это не означает, что нет вообще никаких торгово-экономических отношений. Отношения есть, и государство для этого создает все необходимые условия", - сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса (парламента), доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев.

Обычно, закупка продовольственных товаров вместе с логистикой занимает максимум полтора-два месяца, отметил экономист. То есть за те три месяца, в течение которых будет расходоваться продовольственный запас, будет сделан новый задел. Торговые связи есть, государство держит все под контролем, частный бизнес, компании, являющиеся импортерами продовольственных товаров, имеют возможности онлайн заключать сделки.

"Думаю, нынешняя пандемия и связанная с ней карантинная ситуация подтолкнет азербайджанских потребителей к тому, чтобы больше доверять местной продукции. Наши потребители уже выбрали в приоритет для себя отечественную продукцию мясной и молочной промышленности. Теперь очередь за другими секторами, где граждане пока отдают предпочтение импортной продукции.

Хотелось бы, чтобы больше было сельскохозяйственной продукции местного происхождения, чтобы обрабатывающая промышленность действовала еще активнее. Думаю, до конца карантина доверие к отечественной продукции увеличится. И не то что думаю - я в этом уверен", - сказал Руфат Гулиев.

Отметим, что по уровню продовольственной безопасности Азербайджан находится на хороших позициях среди стран мира. Так, согласно Глобальному индексу продовольственной безопасности (The Global Food Security Index), разработанному The Economist Group, в последние семь лет наша страна постоянно улучшает свои позиции. На сегодня рост составил уже почти 13 процентов, что больше, чем у других государств. Например, в 2019 году Азербайджан в The Global Food Security Index занял 53-е место, поднявшись на три пункта, и попал в первую десятку стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы уже не говорим о том, что по уровню продовольственной безопасности Азербайджан опережает большинство стран постсоветского пространства.

Как отмечают специалисты, ситуация на рынке продуктов питания страны стабильная, продовольственный баланс, в основном, сохраняется. Уровень самообеспечения зерновыми культурами достигает 70 процентов, овощами, фруктами, яйцами, солью и др. республика обеспечивает себя на более чем 110 процентов, мясом и молочной продукцией - на более чем 80 процентов, и так далее.

Учитывая, что сельскохозяйственная сфера играет стратегическую роль в обеспечении продовольственной безопасности, в условиях жесткого карантина и серьезных ограничений фермеры в Азербайджане пользуются значительной свободой. В частности, для фермеров, занятых в сферах животноводства и растениеводства, сделаны определенные послабления.

Несмотря на карантинные меры, в этом году в Азербайджане ожидают хороший урожай. И, кстати, уже два дня как в магазинах подешевели томаты...

Одним словом, как отмечал ранее министр экономики Микаил Джаббаров, в Азербайджане достаточно ресурсов по всем видам продуктов питания, и в стране нет проблем с их доставкой. У государства также есть продовольственные резервы, которыми в случае любого форс-мажора можно обеспечить население.

Лейла Таривердиева