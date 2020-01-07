Интервью Day.Az с азербайджанским экспертом, доктором экономических наук, профессором Эльшадом Мамедовым об итогах 2019 года для азербайджанской экономики и перспективах на наступивший 2020 год.

Итоги 2019 года с точки зрения социально-экономического развития однозначно можно назвать позитивными. Этот год стал годом наиболее значительных социальных и экономических изменений в стране. Мы стали свидетелями укрепления Азербайджана в направлении позиционирования как социального государства.

Если рассматривать отдельные сегменты реализуемых экономических реформ, то можем констатировать позитивные результаты, в частности, по ненефтяному сектору. Как известно, рост в этом секторе идет опережающими темпами. И это очень отрадно, потому что диверсификация азербайджанской экономики является одной из стратегических задач, которые поставил перед экономическим блоком правительства и Центральным банком Президент Ильхам Алиев.

Реализуемые меры по развитию ненефтяного сектора привели к тому, что в ненефтяной промышленности наблюдался рост, что крайне важно, потому что вопросы, связанные с индустриализацией, на сегодняшний день остаются в приоритете. Именно с точки зрения развития ненефтяного сектора рассматриваются вопросы, связанные с развитием обрабатывающей промышленности, сфер экономики, где необходимо формирование более глубокой добавленной стоимости. Если мы хотим выйти на соответствующий эквивалентный обмен с остальным миром, то, конечно же, вопросы, связанные с промышленной переработкой, должны быть в приоритете.

Многое будет зависеть от инновационно-инвестиционной политики. Прирост инвестиций в размере около 15 процентов в год должен стать ориентиром для экономического блока правительства, и я уверен, что банковский сектор, денежно-кредитная составляющая должны подключаться более активно к этому процессу. Если удастся наладить прирост инвестиций в ненефтяной сектор в достаточном объеме, думаю, прирост в целом ВВП и по ненефтяному сектору в частности будет носить опережающий характер. Для этого есть все соответствующие предпосылки. И есть, безусловно, воля главы государства, Президента Ильхама Алиева в формировании той экономической модели, которая позволила бы выйти на опережающую устойчивую траекторию экономического развития.

Что касается энергетического сектора, то нужно отметить, что, в первую очередь, минувший год ознаменовался для энергосектора нашей экономики стабильностью с точки зрения прироста экспортной выручки от продаж нефти и газа. Вместе с тем, в газовом сегменте тот год был особо значимым, потому что реализация проекта ТАNAP, как одного из сегментов Южного газового коридора, позволит азербайджанской экономике значительно улучшить ситуацию с валютной выручкой. По моим подсчетам, мы можем выйти на валютные поступления от экспорта газа при благоприятной конъюнктуре на уровень порядка 3 миллиардов долларов в год, и это является весьма хорошим подспорьем с точки зрения платежного баланса страны и стабилизации бюджетной политики, а также сегмента валового внутреннего продукта.

Можно с уверенностью сказать, что наша страна вносит свою лепту в формирование энергетического рынка Европы. Учитывая тот фактор, что критическая импортозависимость по нефти и газу Европы будет в ближайшие годы расти, можно не сомневаться, что Азербайджан имеет устойчивые рынки сбыта и по нефти, и по газу.

Развитие регионов в рамках соответствующих госпрограмм, в том числе с точки зрения диверсификации экономики является одним из приоритетных направлений. Говоря о региональном развитии, мы должны понимать, что тут речь должна идти, прежде всего, о ненефтяном секторе. И по уровню занятости населения, и по экономическому потенциалу регионов, конечно же, ненефтяной сектор должен быть в приоритете. И мы уже видим позитивные ростки по тем направлениям, где соответствующая государственная политика, адресная поддержка регионов имеет место. Там в 2019 году наблюдался опережающий экономический рост, и очень важно отметить, что увеличивается количество регионов, которые отходят от дотационного формата финансирования.

Одним из главных в минувшем году оставался также вопрос обеспечения продовольственной безопасности. Тут в приоритете политика импортозамещения. Эта политика дает сегодня свои позитивные результаты. Мы видим, что на самом деле имеется достаточно серьезный потенциал импортозамещения, что, с одной стороны, сыграет серьезную роль в обеспечении импортозамещения, а с другой стороны, через расширение рынка и увеличение деловой активности позволит наращивать и макроэкономические индикаторы. Поэтому, думаю, это вопрос системный, и его решение должно носить комплексный характер, потому что продовольственная безопасность непосредственно зависит и от импортозамещения, и от того, насколько конкурентоспособным является отечественной реальный сектор. Если удастся сформировать конкурентоспособность отечественного реального сектора, это будет серьезным шагом в сторону укрепления продовольственной безопасности страны.

Что касается импорта, то очевидно, что наращивание отечественного сектора позволяет более комфортно чувствовать себя местным товаропроизводителям и местному бизнесу в целом, потому что дает возможность выходить на более квалифицированные и развитые сегменты потенциального импорта. Кроме того, это расширяет возможности для определенных государственных структур, потому что наращивание внутреннего конкурентоспособного сектора позволит усилить позиции нашего государства и по тем направлениям, где пока еще наблюдается засилье импорта.

Лейла Таривердиева